20. mai skriver Harald Berg i Levanger FrP et innlegg i Innherred knyttet til saken der Ella og Jorulf Nordli i Halsan må betale renovasjonsavgift for en eiendom som står tom.

Innlegg Urimelig søppelavgift Denne saken er en av flere saker som virker urimelig på folk flest.

Berg henstiller da til Levanger kommune, som eier av Innherred Renovasjon, til å gjøre noe med dette.

Det stemmer at Innherred Renovasjon ikke har hjemmel til å frita eiendommer fullstendig fra renovasjonsavgift. I Renovasjonsforskriften som er vedtatt av alle IRs deltakerkommuner, står det i § 2.2. at «Eiendom som blir fraflyttet og blir stående ubebodd kan etter søknad bli innvilget renovasjon for hytte og fritidsrenovasjon.», mens det i §2.6 presiseres at «Hvis det er klart urimelig å pålegge hytte- og fritidsabonnement, kan kommunen gi fritak.».

Innherred Renovasjon har derfor redusert Nordlis abonnement til et hytte- og fritidsabonnement på kr 1356 pr år, der de gis anledning til å benytte returpunkter for hytterenovasjon samt å levere avfall på gjenbrukstorget. Kommunen har mulighet til å gi fullstendig fritak, men dette gis kun i tilfeller der eiendommen er ubeboelig. Dette er praksis i alle IRs deltakerkommuner og også ellers i landet.

Vi forstår at det kan oppleves urimelig, men det finnes også rimelige argumenter for at man ikke gir fullstendig fritak. Hos Innherred Renovasjon er bruk av gjenvinningsstasjoner (gjenbrukstorg) inkludert i renovasjonsavgifta, og dette er noe som settes stor pris på. Både hytter/fritidsboliger og husholdninger kan benytte våre gjenvinningsstasjoner uten å betale noe mer. Denne gratis leveringen har nesten eliminert problemet med villfyllinger og forsøpling som ofte oppstår der det er betaling på gjenvinningsstasjonene. Om en eiendom står tom i flere år, vil det bli behov for en del oppgradering når den tas i bruk igjen. Da er eierne hjertelig velkomne til å levere bygningsavfall e.l. på våre gjenvinningsstasjoner uten ekstra kostnad. En kan levere en ubegrenset mengde gjenvinnbart avfall, mens restavfall er begrenset til 500 kg pr år. Jo lenger en bolig står tom, jo mer avfall genereres ved oppussing.

Gratis avfallslevering er også en direkte årsak til at vi ikke kan gi fullstendig fritak. Det er umulig for oss å følge med på om avfallet som leveres kommer fra eiendommer som har betalt renovasjonsavgift eller ikke, så hvis alle skal ha dette inkludert i avgifta betyr det også at alle må være med på spleiselaget. Ofte blir fraflyttede eiendommer benyttet som fritidsbolig. Ved at det betales en redusert avgift, sikrer vi at det finnes en renovasjonsordning for disse eiendommene.

Når det er sagt, så er det ikke opp til Innherred Renovasjon å bestemme hvordan regelverket skal være. Vi er kun forvaltere av regelverket som vedtas bl.a. av kommunene. Innherred Renovasjon eies av 10 kommuner i Nord- og Sør- Trøndelag, og vår øverste myndighet er representantskapet. I representantskapet sitter 1-3 representanter fra hver kommune, og disse skal vedta regnskap, budsjett og godkjenne endringer i Renovasjonsforskriften. Sistnevnte skal også vedtas i hvert enkelt kommunestyre. For tiden jobber Innherred Renovasjon med en revidering av renovasjonsforskriften, og vi ønsker innspill fra berørte parter. Nettopp dette med fritak er et sentralt punkt som må vurderes. Vi oppfordrer Levanger FrP og andre til å kontakte sin kommunes representanter, i Levanger er det Robert Svarva, som også er leder av representantskapet, Kaja Skårdal Hegstad og Andreas Jenssen Hjelmstad. Verdals representanter er Bjørn Iversen, Marit Voll og Ingolv Bentsen. Bruk muligheten til å påvirke, den finnes!

Øyfrid S. Knudsen

Kommunikasjonsrådgiver Innherred Renovasjon IKS