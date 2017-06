– Tenker kun på sparing, ikke på barna

Jeg mener at mange vedtak om skolenedleggelser skjer på grunnlag av ønske om innsparinger, uten å veie dette mot hensynet til hva som er det beste for barnet.

Kommunen skal ta utgangspunkt i hva som er best for barnet i alle avgjørelser som handler om barn. Det står i Barnekonvensejon art. 3. Nevnte lov er inokorporert i menneskerettighetsloven, og har status som norsk lov. Dersom andre hensyn veier tyngre enn det som er best for barnet, skal dette framgå av saken.

Dersom prinsippet om det beste for barnet ikke har blitt utredet, kan det være snakk om en saksbehandlingsfeil, som kan føre til av vedtaket blir ugyldig.

En skolenedleggelse fører til: barnet får lengre skolevei, de blir frarørvet viktig fritid. Jeg er så tøff å si at barna blir frarøvet deler av sin barndom, dette for at de må vente/sitte på offentlig transportmiddel over mange år! Hvem har ansvaret for det?

Trond Rennemo