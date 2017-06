Hjerterått og bittersøtt

Den krever planlegging, risikoanalyse og hjelp fra andre. Det å flytte fra ett sted til et annet.

Jasså. Der er det puslespillet jeg pakket ned for et år siden. Sist jeg flyttet. Og der er jo den kjolen jeg har lett etter (har jeg egentlig lett så godt?) den siste tiden. Her er jo Sesam stasjon-koppen jeg har hatt siden 1998! Og bamsetøflene (?) jeg har hatt siden jeg var elleve. Hvordan ble de tøflene egentlig med flyttelasset til Oslo i 2011 – tilbake til Trondheim i 2016 og nå til den nye leiligheten nærmere sentrum? Spice Girls-cd-en. Den blir nok mye verdt om noen ... tiår.

Å flytte er veldig bittersøtt. Utakknemlig, på en måte. Du bruker uker på å pakke ned (noen dager om du er like skippertak som meg), og uker på å pakke opp, plassere i et nytt skap, legge inn i boden og å kaste og gi bort (hvorfor kastet og ga jeg ikke bort før jeg flyttet?). Alt dette for å sove i sengen din et annet sted, på permanent basis. Ja, kanskje er den nye leiligheten finere enn den gamle, da, men det blir jo aldri det samme.

Jeg blir aldri så sur og sint på meg selv som jeg gjør når jeg flytter. Hvorfor eier jeg alle disse bøkene som er utlest både en og to og tre ganger? Og alle disse smykkene? Noen av de kan jeg bruke på vømmøl, tenkte jeg nok. Det ble ikke sånn. De ligger trygt og godt i samme boks som de har gjort de siste seks årene. De har i det minste en permanent bopel.

Det verste (og beste) må være å skulle flytte sammen med noen. To av alt. Ja, kanskje til og med tre! Tre toastjern fant vi ut at vi har. På to personer. Jeg har strykejern, den andre har strykebrett (hvem har kun strykebrett, tenker nå jeg). Vi har en salig blanding kopper. Her er alt fra Queen og Sesam stasjon til fotballkopper og ølglass. The good china sparer vi til senere.

Og hva er greia med å måtte kjøpe inn så mye til man skal flytte? Store esker, små esker, store poser, tynn teip, Aker-teip, strikk, ditt og datt. Å flytte vil for meg bety å bli kvitt ting. Ikke kjøpe nytt. Heldigvis er det plass til ti Clas Ohlson-esker i boden. I de kan jeg jo ha Spice Girls-cd-en og bamsetøflene. Tviler på at noen bryter seg inn for å stjele det.

Innimellom pakking og flytting er det én ting til man ofte må tenke på: Hvilke klær skal jeg bruke mellom at alt er pakket ned og jeg flytter? Hva med kjøkkenredskap? Mat? For meg endte det opp med det samme antrekket i tre dager. Da føler du deg fin og fjong og klar for å svette på selve flyttedagen, ja.

Etter kasting, bortgi-ing (årets nyord, i raushetens tid?), pakking, tenking på hvorfor man eier dette men pakker det ned likevel, teiping av esker og merking av hva som er hva, er det klart for den store flyttedagen. Kanskje er du heldig å kunne flytte alle eiendelene dine over flere dager, men for oss vanlig dødelige er det noe som tilhører sjeldenhetene. Tenke på at alt er pakket ned, pakke ned de siste tingene som ikke passer i noen av eskene (hverken kategorimessig eller Tetris-messig), låne bil, skaffe bærehjelp. Protip: Å flytte via t-bane midt i rushtiden i Oslo anbefales ikke.

Å bo i en skråning og flytte store møbler er ikke akkurat noe man ønsker seg til jul eller bursdag. Å eie store, tunge kommoder på 40 kilo virker heller ikke veldig gjennomtenkt der man står i hjørnet i trappa og skal få den opp til førsteetasje. Det var jo så greit å bære den ned for et år siden? I åtte deler, flatpakket.

Hele livet skal ut av huset, inn i et nytt og pakkes ut – slik som du har gjort så mange ganger før. Du skal drikke av de samme koppene, sove i det samme sengetøyet, se på de samme bildene, trykke på den samme fjernkontrollen og leve det samme livet. Men på en ny plass. Nye minner i veggene, nye ting å forbanne seg over som ikke fungerer og en ny utsikt. Og du skal også kjøpe nye ting som du innser at du ikke trenger neste gang du flytter.

Jeg har sympati med alle som flytter, spesielt til dere som flytter høyt opp i etasjene uten heis. Eller ned i en kjeller med trang trapp. Eller skal pakke ned et helt hus for å flytte til en leilighet. Jeg har sympati med dere som prøver å flytte via t-bane i Oslo, buss eller sykkel (er man sta nok går alt an). Jeg har sympati med dere som snart må begynne å tenke på å pakke, og med dere som sitter midt oppi en haug med ting dere lurer på hvorfor dere kjøpte. Vi er sammen om dette.

