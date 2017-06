Ja til bygdeskolene

At de skal fjerne selve grunnpilarene i bygdesamfunnene, som har stått fjellstøtt i to hundre år og vært en viktig del av demokratiet Norge.

Jeg tenker selvsagt på skolene. Og nå på skolene i Volden, Leksdalen, Garnes og Ness. Siste rest av bygdekultur skal rives vekk i en kommune som i årrekker har hatt et godt rykte på seg som en kulturkommune.

Skal Verdal virkelig bli sentraliseringskommune nr. 1 i Stor-Trøndelag?

Våre fine bygder med eim av fjelluft og de sunneste bomiljø. Grender med godt drevne små og store gårdsbruk, og med folk som hver dag kjører langt til jobben i sentrale strøk og tilbake fordi det er her man ønsker å bo. Det er her man ønsker at ungene skal gå på skolen. En befolkning som i løst og fast har kjennskap til hverandre, og der det knyttes trygge og solide nettverk mellom generasjoner. Nettverk som større enheter og bymiljø ikke alltid klarer å gjenskape. Vi har sett mange eksempler på det gjennom tida, og særlig i Verdal. Hva en skole betyr for nærmiljøet, og for hele kommunen, er dessverre ikke mulig å måle i kroner og ører. Da hadde dette aldri skjedd.

Innsparingene på å legge ned grendeskolene er små i den store sammenhengen. Når 6 – 13 åringenes store bussregning er trukket fra, blir det beskjedne innsparinger å fordele på de gjenværende storskolene.

For oss som deltar i politikken, vet vi at alt dreier seg om prioritering. En prioritering som i større og større grad, år for år, har gått til sentrumsnære områder i hele landet, så også i Verdal. Nå er det på tide å snu nordavinden før bygdene og distrikta blir helt utradert i verdens fineste og rikeste land.

Terje Aksnes

Senterpartiet