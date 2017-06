Klarer de å regne seg fram til gevinsten?

Dette er dagens praktiske matematikkoppgave. Hvor ligger og hvor stor er gevinsten i at våre ungdommer får muligheten til en praktisk tilnærming til matte og andre realfag ved Midt-Norsk realfag og teknologisenter på Ørin i Verdal? Svaret gir seg ikke selv, men at det er positivt er jeg ikke alene om å mene. Historien til denne virksomheten bekrefter det.

Senteret på VIP-senteret har eksistert siden 2002. Det har overlevd mange runder med sparing hos sine eiere, Inderøy, Verdal og Levanger kommune, samt fylkeskommunen. Det i seg selv er en prestasjon. Det sier også mye om verdien som de ser i denne unike læringsarenaen som tusener av ungdomsskole- og videregåendeelever fra våre kommuner gjennom årene har fått tilgang til. Lysten har nok vært der til å skjære bort tilskuddet. Men senteret består fordi det blir sett på som mer verdifullt enn hver enkelt kommunes bidrag.

Spleiselag. Den siste tilveksten, Newton-senteret som ble åpnet denne uka, er blant annet finansiert med et bidrag på 1,8 millioner kroner fra Statoil. Dette må ikke sees på som en gave fra næringslivet. Det er en investering i dagens ungdom, en investering i kunnskap og i framtid. Noe av årsaken til at man har fått dette til er også at virksomheten ledes av erfarne pedagoger, som har vært der lenge og som viser med hele seg at de brenner for det de holder på med

Realfag- og teknologisenteret er blant de eksemplene vi har i vår midte på hvordan det går an å utvikle et samarbeid mellom næringsliv og skole. Næringslivet folk har sin tilnærming, og er delvis seg selv nærmest, når de stiller sine krav til skoleeierne. NHO-sjefen i Trøndelag, Tord Liens nylige utfall mot de estetiske fagene, er jo et eksempel på at de ikke treffer like klart hver gang. Men i Verdal har næringslivet vært noen av de senterets viktigste støttespillere og fortalt klart og tydelig hva slags betydning de legger i denne satsingen.

Hva er svaret? Oppgaven som jeg ga innledningsvis, om å regne på gevinsten, gir oss trolig ikke et svar som du finner i en fasit med to streker under. I den virkelige verden, i praksis, er lærdommen at du ikke alltid finner det eksakte svaret. Noen ganger er det mer enn nok å si at det er riktig, og at det lønner seg.

(Lederkommentar i Innherred 10. juni 2017)