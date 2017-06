Biennale og Vømmøl – ja takk, begge deler!

Kulturuke i Levanger, Vømmøl-festival i Verdal, Inderøyfest og Vukudåggån. Vi har mye å glede oss over på Innherred i disse ukene.

I Levanger har vi kulturuke. Og vi siterer Roger Rein: «Ideen bak kulturuka i Levanger har vært å vise frem et mylder av, la oss kalle det, kortreist kultur. Et lavterskeltilbud der lag og foreninger kunne samle sine aktiviteter gjennom en uke eller halvannen i juni og gi kommunens befolkning en smakebit av ulike kulturuttrykk».

Og dette får Kulturuka i Levanger til. Med Levanger kunstforening som bidragsyter. Vi bidrar til mangfoldet med skulpturbiennalen på Staup. Et fantastisk flott område som i sommermånedene hvert annet år byr på kunstopplevelser.

Dette er 3. gang Levanger kunstforening gjennomfører dette store prosjektet. Noen kunstverk har blitt til i samarbeid med virksomhetene på Staup, som Staup barnehage, Staupshaugen verksted og Levanger voksenopplæring. En kunstner leder prosessen, dette bygger kunstforståelse for samtidskunst og er kortreist kultur. Det er et pedagogisk opplegg rundt utstillingen hvor alle 7. klassinger i kommunen får omvising gjennom den kulturelle skolesekken. Det samme tilbudet gis til 3-4 åringene i barnehagen. Et lavterskel tilbud.

Ta turen rundt på Staup med kartet over kunstverkene og kanskje også «skattekartet» særlig hvis du tar barna med. Brosjyrene finnes lett tilgjengelig i postkasser ved inngangene til Staup-området.

La deg forundre, forarge, tenke og filosofere over disse skulpturene som så generøst står her i flere måneder om sommeren. Noen av kunstverkene endrer seg også - sammen med omgivelsene. «Forvandling» er temaet for STAUP 2017.

Levanger kunstforening har som hovedmål å vise frem samtidskunst. Det er en ideell organisasjon som drives av kunst-interesserte medlemmer. Skulpturbiennalen på Staup er et stort stykke dugnadsarbeid, og samarbeidet og støtten fra Levanger kommune er avgjørende for at prosjektet kan gjennomføres. Med den 3. biennalen har vi nådd målsettingen om at kunstnere fra andre land kan vise sine kunstverk her sammen med kunstnere fra Trøndelag. En dansk og en svensk kunstner deltar. Ved alle utstillingene har det vært med samiske kunstnere.

I løpet av sommeren vet vi av erfaring at det vil være flere tusen besøkende på utstillingen. Da er det vel ikke så viktig hvor mange som var tilstede på åpningen?

Og når vi kommer til ordbruken: italienske «biennale» og verdalske «vømmøl» så har vel disse ordene samme funksjon: De henvender seg til mennesker som kjenner innholdet i disse begrepene eller er nysgjerrige på å finne ut hva de betyr!!

Trix Scherjon

Tove Maria Guttelvik

Herlaug Hjelmbrekke

Lise Værvågen

Medlemmer i Levanger kunstforening