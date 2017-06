Når folket ikke oppfører seg som før

I dag tar jeg et blikk ut i verden for å se om det er trender i tida som også kan komme til å utfordre oss på den hjemlige og lokale arenaen i nær framtid. For det er da noen fellesnevnere vi ser, om vi ikke drar sammenligningen for langt.

Det er åpenbart ikke enkelt å være tradisjonell politiker når folket ikke oppfører seg sånn som de vil. De har de heller ikke så lett de politiske kommentatorene som har det som sin jobb å forstå det som skjer. Hadde det enda vært en klar retning på velgermassen? Det ser nesten ut som tidsånden som blir fanget rundt omkring ikke er helt den samme.

Macrons storskrell. Det har vært mange skreller på den politiske arenaen det siste året. Brexit i Storbritannia, Trump i USA. Det har vært valg i flere europeiske land med resultater som har overrasket og som har vært tydelig vanskelig å spå i forkant. Med sin opptreden i for eksempel Frankrike, Tyskland, Nederland og Storbritannia, gjør ikke velgerne det akkurat lett for politikere og partier i andre land som prøver å lære av det som skjer, og som legger egne strategier ut fra dette.

Det mest interessante skjedde i Frankrike. Emmanuel Macrons storskrell er enestående i sitt slag. På vel ett år har han bygd en politisk bevegelse rundt seg selv som har gitt ham et presidentembete. Etter helgas valg ser det ut som at hans bevegelse kan få to av tre plasser i det franske parlamentet. De tradisjonelle partiene, sosialistene og de konservative, er feid av banen. Folk vil tydeligvis noe. Men de vil noe nytt og annerledes.

Kan det skje her? Det er vanskelig å tenke seg noe lignende hos oss. Selv om også norske velgere er på vandring, er det små endringer sammenlignet med det vi har sett eksempler på i andre land. Slik situasjonen har blitt er nok veldig dumt å være skråsikker på at det ikke skjer hos oss. Vi ser hver dag at de som sitter med politisk ansvar, det være seg sentralt eller lokalt, opplever at tillit er en syltynn greie. Den trofaste velger er blitt unntaket. Det som kalles for grunnfjellet har skrumpet inn. I verste fall kan det heller være fast leirgrunn. Vi vet vel hva som skjer om slik grunn blir utsatt for en ytre påvirkning.

Roger Rein