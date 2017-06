Å rive kirken er vandalisme

I Innherred 8. juni gjør Atle Busch seg til talsmann for å rive kirka, og isteden bygge ny kirke.

Han mener at vedlikeholdsarbeidet vil koste så mye at kirka like godt kan rives. Samtidig inviterer han til debatt om saken.

Jeg mener at det som Levanger mangler er en ”Fortidsminneforening” Da har vi sikkert også fått stanset det gyselige påbygget på en av Levanger fineste sveitserstil hus (rektorboligen på lærerskolen).

En forening som har tatt et initiativ for vedlikehold av kirka.

Å rive kirka blir som da vi rev Backlund hotell i 1966 og Myhregården i 1957/59. De to bygningene som var portalen inn til Øverbyen.

Vi har ved bybranner mistet flere kirker i Levanger. Men 26. september 1902 ble nåværende kirke innviet av biskop Skaar.

Levanger kirke ble tegnet av arkitekt Karl Norum. Småbrukersønnen fra Nordmarken vestre i Frol, som ble en av landets beste og berømte arkitekter.

Han hadde ikke formell arkitektutdannelse men fulgte forelesninger som hospitant ved Trondhjems Tekniske Læreranstalt.

Likevel tegnet han slike praktbygg som Britannia hotell, Tollboden, Mathesongården og Frimurerlogen i Trondheim m/ flere.

Ni av de fineste jugendstilhusene etter Ålesund brannen i 1904. Han var også kirkearkitekt og brukte både stein og tre.

I Levanger kirke brukte han pusset tegl med upusset hjørnekvadrering og vindusomramminger.

De fine trekirkene: Frei i Kristiansund, Stangvik i Surnadal, Buksnes i Vestvågøy og Holm kirke i Rauma er også fra Norums hånd.

Av størst betydning for ettertiden var kanskje hans arbeid for lokalisering av den ” Tekniske Høyskole” i Trondheim.

For meg står Levanger Kulturkirke som en bauta for småbrukersønnen Karl Norum fra Levanger.

Selvfølgelig koster det penger, og vedlikeholde et slikt bygg. Det er kommunen som har det økonomiske ansvar for drift og vedlikehold av kirker. Og Kirkelig fellesråd har forvaltningsansvaret.

Men penger kan også løses ut fra statsbudsjettet når det gjelder istandsetting av kirkebygg i Norge.

Jeg vil slutte med et telegram som kom inn ved innvielsen av kirka i 1902: Numaqaam cadat turris, maneat domus in secula. Deo gloria- Aldri faller tårnet, huset står for stedse! Gud til ære.

Asbjørn D. K. Eklo