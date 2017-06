– Vi var ikke invitert

I lokalavisa 13. juni utfordres ordfører og varaordfører på at vi «glimret med vårt fravær» ved Helgådal I.L. Teaters 100-årsmarkering i februar/mars i år for en tragisk dødsulykke og den påfølgende slutten på gruvedrifta i Malsådalen.

Hvor var ordfører/varaordfører? Kanskje greit å vise sin interesse for det som skjer ovenfor rundkjøringa ved kulturhuset, synes «Ingeniør Willmann».

Det raljeres videre i artikkelen over at fraværet sikkert skyldes at reiseavstanden fra sentrum ble for lang for oss. Rådmannen rammes dessverre også av angrepet – igjen framført på en nokså usaklig måte og av en anonym kritiker – «Ingeniør Willmann».

Jeg opplever denne kritikken som særdeles urettferdig. Jeg har gjennom mine etter hvert svært mange år som ordfører og varaordfører deltatt ved utallige arrangementer overalt og i alle slags ulike miljøer i Verdal kommune - til alle årstider, på dagtid, på kveldstid, i helger og i høytider. Uten unntak har jeg satt pris på alle disse enormt tallrike invitasjonene. Jeg kan trygt si at det knapt passerer en uke eller ei helg uten at det er et eller annet oppdrag godt utenfor vanlig arbeidstid. Dette er selvfølgelig helt som det skal være.

Jeg har gjennom årene fått utrolig mange positive reaksjoner på at vi på denne måten har maktet å synliggjøre Verdal kommune i nær sagt alle slags sammenhenger. Det å kunne stille opp og kunne gi uttrykk for kommunens takk eller annerkjennelse i ulike anledninger og til alle døgnets tider er en naturlig del av det oppdraget en har tatt på seg som ordfører. Det er slik det skal være! Jeg vet at varaordføreren vurderer dette på samme måte som jeg selv gjør.

Det eksisterer imidlertid en forutsetning for at ordfører/varaordfører skal være til stede ved de mange anledninger som byr seg: Det må være ønsket av arrangøren. Det må foreligge en invitasjon eller en eller annen form for innbydelse. Tallrike er de innbydelser som til enhver tid ligger i min mailboks eller på mitt skrivebord – så også i dag. Så fordeler vi disse mellom ordfører og varaordfører eller en av de to komitelederne. Jeg mener å kunne dokumentere at det er særdeles få invitasjoner vi ikke klarer å svare positivt på i løpet av et kalenderår.

Fra Helgådal ILs markering av Malså-ulykken kom det aldri noen invitasjon til politisk hold. Heller ikke til kommunens administrative ledelse eller til vår kulturavdeling kom det en slik innbydelse. Som ordfører registrerer jeg det og forholder meg til det i respekt for arrangørens valg.

La meg i tillegg legge til følgende:

Jeg er og har alltid vært svært interessert i lokalhistorie. Av denne grunn har jeg vært medlem i Verdal Historielag gjennom etter hvert mange tiår. Av samme grunn deltok jeg sammen med min bedre halvdel på en åpen dag ved selve Malså gruver høsten 2016. Bakgrunnen her var et storstilt og imponerende opprustingsarbeid gode lokale krefter i Helgådalen hadde utført for å tilgjengeliggjøre denne stolte og viktige delen av verdalshistorien.

Vennlig hilsen

Bjørn Iversen, ordfører