Kulturhus på Levanger: Løft blikket

Nok en gang diskuteres kulturhus på Levanger, og som seg hør og bør er det mange med meninger om dette. Ser at kulturetaten argumenterer for en 3-deling (Festviteten, biblioteket og vaskeriet på havna), men det synes for meg å være helt på villspor. Da har jeg langt mere forståelse for dem som ser for seg mulighetene i et nybygg på bibliotek-tomta.

Men skal dette bli noe for fremtiden må man tørre å tenke noen store tanker, og ikke gjøre som en nå har gjort, å starte med å vedta alt som «ikke går an».

Start i motsatt ende , begynn med å skissere «drømme-kulturhuset», og da med alle funksjoner: Storsal med teater-scene, kino, bibliotek, kafe/restaurant, etc etc.

Og da er det en del forutsetninger som må på plass: Skal et slikt hus fungere, må det være rikelig med parkeringsplasser, og det selv om en ligger kloss i stasjonen: Parkeringskjeller under det hele, inkludert nedre torg og parken foran stasjonen. (Kanskje Jernbaneverket kan bidra? Alt for lite parkering til at stasjonen er velfungerende i dag.)For lite plass? Vel – er det noen katastrofe å ta litt av parken foran stasjonen? Og hvor hellig er byggelinjen mot nedre torg? Byggehøyden: Dette vil bli et monumentalt bygg i seg selv, og da må en da kunne bygge minst like høyt som Rådhuset, og om nødvendig enda høyere?

Kostbart? Javel, men det er ikke det som teller. Det sentrale spørsmålet er netto årlige driftskostnader etter at bygget er ferdigført. Målet må være å bygge slik at en får størst mulig inntektsside, og en restaurant m/pub her vil kunne betale en reel husleie.

Et slikt bygg, med alle funksjonene på et sted, vil gi store synergi-effekter, og det både innbyrdes og ikke minst opp i mot alle andre som driver næring i sentrum.

Vi snakker vel her om et bygg som i funksjon ligger nært opp til «Kimen» på Stjørdal, og da må det være all grunn til å ta med seg erfaringene derifra. Er det noe som kan gjøres enda bedre? Og da har jeg lettet mitt hjerte, men jeg har ingen tro på at en vil klare å samles om noe så visjonært som dette på Levanger. Her er det ingen tradisjon for å knuse noen egg for å få en omelett. Da stormer man heller til for å beskytte egget.

(I dette tilfelle deler av en park?)

Sigvard K. Gilstad