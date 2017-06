Åpent brev om Stekke kafé

Åpent brev til administrasjonen og kommunestyret i Verdal Kommune. Viser til tidligere medieoppslag i Innherred og Trønderavisa i forbindelse med den varslede nedleggingen/omleggingen av Stekke kafé.

Overrakte 1200 underskrifter for Stekke kafé Politikerne fikk sterkt innspill i saken om det populære tilbudet.

Jeg leser i nettutgaven av Innherred fredag 9/6 at «nå er det klart hva som skal erstatte Stekke kafé» og at rådmannen har skissert ett nytt tilbud etter engasjementet fra folk.

Jfr sakspapirene til de ulike møtene i Verdal Kommune kommende uke og artikkelen i avisa er forslaget fortsatt å legge ned stekke kafé. Måten kafeen drives på er viktig for beboerne og pårørende på Stekke. Her får de kjøpe seg dagens middag og dersom de får besøk er det også mat til de om de ønsker middag. Den øvrige befolkningen i Verdal kan også komme innom å kjøpe seg middag, noe mange av de faktisk gjør.

Det at maten blir laget på kafeen forårsaker at det lukter middag – noe som også påvirker matlysten for de eldre som allerede har dårlig matlyst. Det vil ikke bli det samme dersom maten de skal spise kommer via matombringingen – og matlysten vil dabbe av og deres helse vil bli svekket, både fysisk og psykisk. Ett reelt tilbud til pårørende eller den øvrige befolkningen er det heller ikke.

Det pekes på at lokalene til Stekke kafe skal bli samordning av dag – velferds – og mestringstilbud, men måten kafeen drives på er nettopp både ett dagtilbud - velferdstilbud og mestringstilbud ..... og ikke minst en møteplass og bygging av sosialt felleskap på tvers av alder, funksjonsnivå og nasjonalitet. Stekke kafe har også vært en arena der ungdom (og andre) som sliter og ikke passer helt inn og som har mislyktes på mange andre ulike arenaer og som andre i kommunen har "gitt opp" får en sjanse og hittil har ALLE lyktes. Bakgrunnen for dette er at de som jobber på Stekke kafé der ser menneskene og stiller rimelige fornuftige krav samtidig som de blir møtt med forståelse for sine utfordringer i hverdagen – dette er noe de brukerne ikke har møtt andre steder. ALLE er gode på noe og har ressurser som kafeen har nytte av. Hva slags liv skal de ha dersom Stekke Kafé legges ned?

Stekke kafé har også flere av de som er på norskopplæring på språkpraksis – og her øver de på Norsk på en ordinær arbeidsplass samt at de lærer mye om matstell og hygiene. Det er foreslått at innvandrertjenesten selv skal ha kafé, men da vil de miste mye naturlig språkpraksis som følge av at det blir ett for lite Norsksnakkende miljø.

Vi har fått kjennskap til at det har vært en arbeidsgruppe som har jobbet og hatt møter omtrent hver 14 dag siden juni 2016. Undervegs i prosessen har det vært helt stille fra kommunen og representanter i arbeidsgruppen og bare noen få har vært klar over prosessen – brukerne på Stekke og ansatte det berører har i alle fall ikke vært klar over det, og det kaller jeg å holde befolkningen for narr. Lurer på hvor brukermedvirkningen for brukerne av Stekke kafé har vært? I alle fall ikke representert i prosessen – da hadde også brukerne og ansatte på Stekke vært klar over hva som foregikk og hatt mulighet til å komme med innspill undervegs. Kommunen hadde heller ikke tenkt at nedleggingen av Stekke kafé skulle behandles politisk – kun administrativt.

Jfr avisa 9/6-17 og sakspapirene (blant annet prosjektrapporten «samordnet dag, - lærings – og mestringstilbud) står det også at «kommunen vil gjennom ett samarbeid med Frivillig Verdal sørge for at det fortsatt vil være rom for sosialt samvær og enkel servering i de tidligere kafélokalene» Er det sånn nå at Verdal Kommune flytter ansvaret for brukerne og noen av de som virkelig trenger praktisk bistand, transport mm over til frivilligheten? da ønsker jeg svar på hva slags kompetanse som kreves av frivilligheten både ifht kravene til mathåndtering (det trengs også for enkel servering), allergier, ulike funksjonshemminger osv…. Alt som frivilligheten skal gjøre blir for uforutsigbart, for det er snakk om frivillig arbeid og det kan man ikke bygge kommunale tilbud rundt. Ett kjøkken kan ikke drives uten fagkompetanse – og den fagkompetansen finnes i dag på Stekke Kafé både blant den eldre og yngre garde (les: de to lærlingene / lærekandidatene).

Jeg er for øvrig helt sikker på at aktivitetstilbudet kan gjennomføres også ved opprettholdelse av dagens drift ved Stekke kafé, og på denne måten gjøre livssituasjonen bedre for alle berørte parter. I punktet om hvilke aktiviteter det legges til rette for ved stekke kafe i dag før nedleggelse er det flere punkt som ikke står …. Blant annet at Stekke kafé er godkjent lærebedrift som institusjonskokk og en arena for mestring for de som har «falt utenfor» andre plasser i kommunen.

Vedr. økonomi; Her har det kommet fram at daglig leder ved stekke kafé aldri har fått noe budsjett eller regnskap å forholde seg til etter at Verdal Kommune tok over driften i 2010 …. Og det er da heller ikke så lett å planlegge driften.

Jeg mener:

at Stekke kafé må bestå som i dag men at det legges opp til at tilbudet til beboere og befolkningen videreutvikles til at det omfatter flere aktiviteter både på dagtid, kveldstid og på helg.

at kommunen bør legge fram en oversikt over hva de ser for seg av innsparinger ifbm nedleggingen/omorganiseringen av Stekke kafé. Jeg er helt sikker på at for de brukerne som en nedlegging av Stekke kafé vil ramme hardest, vil kommunen få store utgifter på, på ulike områder samt at de vil få en dårligere livskvalitet.

Jeg oppfordrer alle folkevalgte til å si NEI TIL NEDLEGGELSE / OMLEGGING av Stekke Kafé og JA til å opprettholde dagens kafédrift og å videreutvikle denne med ytterligere aktiviteter og tilbud ….. og da i samarbeid med brukerne (både beboere og ansatte) av stekke kafé.Verdal 11/6-2017

Mona Breding Lersveen