323 meninger om Innherred

I undersøkelsen, som ble gjennomført i mai måned, var det vel 1100 av avisas abonnenter som deltok. De svarte på spørsmål og gjorde sine vurderinger som går på deres mening om kvaliteten på lokalavisa, om sin lojalitet til avisa, fordelingen mellom nett og papir og kjennskapen til avisas plussprodukt.

Leserne fikk også følgende åpne spørsmål: Har du tilbakemelding til oss om avisa, nettstedet eller abonnementet på Innherred?

Over 300 tilkjennega hva de mente. Her er mange interessante synspunkter, ris og ros, men også konstruktive innspill på hvordan lokalavisa kan bli bedre.

Fordi vi vet at svært mange av leserene er opptatt av lokalavisa, og ønsker oss alt godt, har vi valgt å dele disse synspunktene med dere. I det etterfølgende ser du 323 ulike meninger om Innherre i en helt uredigert versjon.

(Det eneste vi har gjort er å anonymisere svarene ved å ta bort navnet på avsenderen der det sto. Det er også gjort noen språklige korreksjoner der det var helt åpenbare feil.)

Se også dagenes lederkommentar som omhandler dette emnet.

Roger Rein

Redaktør

Her er svarene

1 Tungvint innloggingssystem

2 Trivelig avis

3 Bra avis, god oppdatering på Sport

4 alt for mye stoff om verdal

5 Bra avis med mye interresant lokalt stoff

6 Lite stoff fra øvre del av Verdal. Synes det stort sett skrives om Levanger.

7 Synes dere gjør en god jobb, men...ettersom jeg er opptatt av språk skulle jeg ønske dere «finpusset» litt på den biten.

8 For lite bygdastoff fra verdal

9 Meget fornøyd

10 Opplever til tider at Innherred driver heksejakt ifht eldreomsorgen i Verdal. Som ansatt i helsevesenet opplever jeg det som blir skrevet som svært lite nyansert. Kaktus utdeles herved.

11 Synes det er synd avisa blir «samlet opp» og man får både 2-3 utgivelser på en gang i posten når man ikke bor i Trøndelag.

12 For mye uinteressant stoff fra Verdal. Meget lite stoff fra bygdene i levanger

13 Innherred er helt ok, fin layout og god avis for Levanger/Verdal

14 Godt nettsted

15 Har innherred på jobb i papirutgave, derfor avsluttet eget abb. Leser daglig innherred på nett.

16 Ei interessant avis! Liker veldig godt at det ble ei avis for Levanger og Verdal.

17 Fin lokalavis....bedre enn Levangeravisa var. Flink redaktør!

18 Stort sett bra dekning av både Levanger og Verdal.

19 Avisen har blitt mye dårligere på lokalt stoff etter at avisene fra Levanger og Verdal ble slått sammen og kostnaden for abonnementet er derfor alt for høyt.

20 Hurra for sammenslåinga av avisene!

21 Er stort sett fornøyd med avisa sjøl om jeg savner Verdalingen av og til.

22 Jeg har tilgang til + sida bare av og til. Jeg «ramler» ut, og har problem med å komme meg inn igjen. Ellers syns jeg avisa har en bra fordeling av stoff mellom Verdal og Levanger.

23 Svært fornøyd etter sammenslåingen. Mye av interesse i hver utgave. Bredt utvalg av saker.

24 Nei. Vel mye verdalsstoff?

25 Bor i Mo i Rana og får torsdag og lørdagsavisa på tirdag uka etter. Ikke så bra.

26 Jeg gleder meg til de morgnene æ kan gå ned i postkassa og hente.

27 Innherred. Skulle ønske den kom hver dag.

28 Godt fornøyd, veldig gode ledere. Og mye gode interresante artikler

29 Alt for mye stoff fra Verdal, det mest uinteressante stedet i Trøndelag og som tyskerne allerede trodde var bombet.

30 For mye verdalsavis.

31 For mye sport

32 I motsetning til en annen større avis i fylket greier Innherred å fremstå noen lunde objektiv og partiuavhengig. Dette er en av de tingene jeg virkelig setter pris på.

33 70% Verdal. 30% Levanger.... Nå må journalisten på Levanger våkne! Det finnes forøvrig andre idretter en fotball. Blir litt mye suppe på en gammel spiker.

34 Får ikke avisa på lørdager så da syns jeg det er liten vits å abonnere.

35 Bra avis, mye lokalt stoff.

36 litt mindre verdalspolitikk. den er bare trist.

37 Meget godt fornøyd.

38 Det er meget sannsynlig at jeg sier opp mitt abonnement. Det nesten ikke stoff i avisa fra blant annet Åsen, hvor jeg bor. Avisa ble mye dårligere etter sammenslåinga med Verdalingen.

39 Avisa er bra. Sørg for å skrive om begge deler; positivt og negativt! Og fra hele Innherred

40 Dumt å ikke få lest plussaker i nettleser Safari. Må logge meg på hver gang. Slipper det i Chrome.

41 Det blir vel mye stoff fra Verdal

42 Som utflytta verdaling, er ikke Innherred like interessant som den tidligere lokalavisa,Verdalingen! Også er leveringen her i Oslo veldig ustabil! Vurderer om jeg skal fortsette å abonnere på ei dyr og delvis uinteressant lokalavis

43 Tenk gjennom konseptet på bakerste side. Blir ikke spesielt interessant med 21-åringer som har «flytta ut». Mer overraskende med ungdommer som ikke drar på studier eller militære.

44 Jeg synes det er alt for mange skrivefeil i avisa. Det er et ansvar vi alle har å ta vare på språket vårt og deriblant hvordan ordene skal skrives. Spesielt gjelder dette nedia. Ellers så er innholdet ok.

45 Ganske ofte står det mer i Trønderavisa om Verdal og Levanger enn i Innherred avisa så valget er enkelt om man er i tvil hvilken avis man vil abonnere på.

46 Godt fornøyd. Har oppdaget at jeg leser Innherred før Trønderavisa. Håper den kan bli dagsavis.

47 Synes det var bedre når det var bare Verdalingen. Det er ikke alt som er like intr.

48 Synes dein gode gamLe Verdalingen va my likar.

49 En super avis!

50 Siste utgaver har hatt en klar overvekt av stoff ang. Verdal. Fordel med jevn fordeling? Kommer antagelig ikke å forlenge ab om skjevfordelingen fortsetter.

51 Ingen kommentar - godt fornøyd med avisa slik den er. Bare dumt at vi ikke blir Innherred kommune.

52 Konstaterer at avisa ikke er politisk nøytral.

53 Rimelig bra avis - kanskje litt overvekt av «Verdals-stoff», men det er vel naturlig med de utfordringer de har.

54 Ønsker at den kommer på de dagene den skal komme,så slipper jeg å ringe å kjefte.

55 Sa nylig til hun jeg bor sammen med at Innherred av og til er fyldigere enn T-A!!!

56 Det er verdifullt å ha lokalavis .

57 +++

58 Forferdelig mye uinteresant stoff fra Levanger. Kunne gjerne kalt den Levangeravisa.

59 Synes den balanserer godt mellom våre to kommuner når det gjelder innhold, jeg synes avisen er veldig bra, fortsett slik!

60 Jeg er ikke abbonent på innherred endest Trønder avisa

61 Abonnementsavgifta er alt for høy i forhold til innholdet.

62 + saker må gjøres enkelt tilgjengelig for alle husstandens medlemmer.

63 Flott at vi kunne dele abonnementet(nettutgaven) med våre barn som bor andre steder i landet/utlandet!

64 Vi har droppet Trønder Avisa

65 Greit å abonnere på den digitale utgaven av avisa.

66 Vi er 2 pensjonister i husstanden, leser flere aviser da vi er innflyttere og vil følge med på «hva skjer der hjemme». MEN vi skal ha alle våre aviser på PAPIR!!! Innherred er vi blitt glad i !

67 Korrekturlesingen bør skjerpes, også bruken av og/å . Det er fint med leserinnlegg, det forteller mye om de saker som er aktuelle. Bildestoffet er bra. Politikernes angrep/forsvar/unnskyldninger kan være ubarmhjertig lange.

Det er mest innlegg fra folk over 50. Kanskje kunne en skole ad gangen få spalteplass, slik at de unges syn kunne komme fram? Det er jo enda menge skoler i Levanger-Verdal pluss Inderøy. Hva med stoff fra de nordiske vennskapskommunene? Utfordringene ligger parat. Det er bare å få hjulene til å rulle. Nordisk Regnbue er unik. Norsklærerne i innføringsklassene kunne ta opp bruken av superlativer. Det er tamt når alt godt er KJEMPEgodt etc. når det finnes synonymer/alternativer i adjektivarsenalet. Det er trivelig å lese Innherred her i Helsinki. 3-4 dager etter utgivelsen.

68 Jeg syns intervjuene og artiklene skrevet av fremmedspråklige er et interessant tilskudd og et flott tiltak for integrering!

69 Jeg synes avisa har blitt meget bra. Noen fra Levanger synes det kanskje er mest Verdalstoff og verdalinger synes kanskje omvendt. Men sånn må det bli. Totalt har regionen Verdal-Levanger fått et bra produkt.

70 Bra med variert lokalstoff fra begge kommunene :-) NB! Reduser gjerne antall, og ikke minst lengde på innlegg fra herrene Pedersen og Iversen...

71 Jeg savner reportasjer fra en del idrettsarrangement når det gjelder barn og ungdom. Det finnes andre idretter enn orientering og fotball. Vi har unger og ungdommer som gjør det godt i krevende øvelser som aldri er nevnt.

72 Avisa er veldig bra til å belyse viktige lokale forhold. Mer journalistikk mot eksist. nærings-og arbeidsliv kanskje?

73 Få gjerne inn mere næringslivstoff, litt omtale av enkelt bedrifter, slik at vi får inntrykk av at de som driver verdiskaping i samfunnet betyr noe og ikke bare de som er opptatt av å bruke midlene, det ser ut som de får oppmerksomheten i dag.

74 Synes avisa fokuserer for mye på negative tema. Som levangsbygg synes jeg avisa skriver alt for mye om dårlig eldreomsorg i Verdal og faren for skolenedleggelser i Verdal. Avisa kunne med fordel omtalt mer positive tema.

75 Lokalavispreget er blitt borte.

76 Liker ikke låste sider. Dårlig gjort!!!

77 Avisa har etter min mening aldri vært dårligere, hadde det vært opp til meg så var abb.avsluttet for lenge siden, men kona vil ha den og hun får det som regel som hun vil.

78 Vi sliter med å få avisen til vår nye adresse etter vi flyttet:-(( Så kjedelig!! Vi har meldt dette til kundeservice flere ganger, men det skjer fortsatt!

79 Er fornøyd med avisa, men dere kan gjerne skrive mere fra sørdelen av Levanger kommune, Frostingen tar over der, er det så bra?

80 Av og til lurer jeg på hvordan utvelgelsen av stoff gjøres. Det kan virke som om noen personer / institusjoner har «klippekort» til spalteplass, mens andre interessante saker frontet av, for redaksjonen, ukjente ikke vies spalteplass.

81 Finner de samme feilaktige formuleringer som andre steder - på papir og nett. «Så langt" har med lengde å gjøre, ikke om tid. Hvorfor ikke «hittil»? Jeg kan vanskelig forestille meg at en bil kan få andre skader enn «materielle». Det er forskjell på «bygg» og «bygning». Førstnevnte er under bygging, mens «bygning» er et eksisterende hus. Her blandes begrepene i samme artikkel. Det samme gjelder «kvinne» og «dame». Politi-meldingene omhandler som regel negative hendelser. Damer er ikke søkkfulle, men det kan kvinner være... Kvinne-mann, dame-herre....

82 Jeg ønsker å gå over til kun elektronisk avis, og er usikker på hvordan jeg får avsluttet papirutgaven.

83 Fremstår ikke lenger som en lokalavis for meg. For mye fokus på Levanger.

84 Skulle ønske avisa ikke bare var opptatt av saker/innhold, men også av å «dyrke» språklige ferdigheter!

85 Har tilknytting til Levanger, og derved er Verdalsstoffet lite aktuelt.

86 Fortsett med den gode jobben dere gjør.

87 Følg opp herrehåndballen på Skogn. Et 2.divisjonslag fortjener oppmerksomhet gjennom sesongen i en lokalavis. Det skaper større interesse for håndball og bedrer rekruttering.

88 Gi tilbakemelding til tipsere når dere får mail med forslag til saker.

89 Meget godt fornøyd.

90 Synes avisa har blitt mindre lokal etter at Verdalingen og Levangeravisa slo seg sammen. Forskjellen mellom Trønderavisa og Innherred er liten.

91 Avisa er blitt mye bedre etter sammenslåingen.

92 Fornøyd !!

93 Var ein periode Nordpost sendte Namdalingen istedet .Syns både trøndetavisa og innherted skulle støtta den vanlige postbilen.

94 Avslutter abonnement grunnet flyttet fra Levanger i februar.

95 Har ikke fått noe påloggingsinfo.

96 Avisa ble mye bedre etter at den ble Innherred.

97 Jeg abonnerte på Levanger-Avisa i mange år, og var i tvil om jeg skulle fortsette abonnementet da avisene slo seg sammen. Ville prøve ett år. Har nå kommet til at jeg vil fortsette abonnementet. Interessant å lese om Verdal også, og ikke minst var det spennende å lese alle innlegg og kommentarer i forbindelse med den foreslåtte kommunesammenslåingen, som dessverre ikke ble gjennomført. En viktig årsak til mitt abonnement er også å kunne følge LFK-fotballen. Savner skikkelige tabeller med målforskjell. Avisen skjemmes av til dels dårlig språkbruk, uprofesjonell journalistikk og utflytende artikler. Etterlyser mer presist og poengtert språk. Minneord i du-form hører ikke hjemme i en god avis, og er ofte pinlig å lese. Lag regler, jfr. Aftenposten.

98 Synes den er veldig dyr, og den ble dårligere da dere slo sammen med Levanger

99 Dere bør opprette en ukentlig spalte/side der ungdom slippes til, for å få opp avisinteressen hos unge. Eks: Hva brenner du for? Hvordan kan du gjøre verden litt bedre?

100 Mangelfullt vedrørende stopp av avisutlevering i gitt tidspunkt

101 God lokalavis som dekker litt utenfor hjemkommunen for alle. Det er viktig!

102 Stort sett god balanse mellom Levanger og Verdalstoff - det må dere også etterstrebe! Viktig å kjenne seg igjen i avisa! Savner VELDIG kinoannonsene for VERDAL!!!

103 Ønsker å få tilbake lokalavisa Verdalingen. Den er dypt savnet.

104 Fortsett sånn, synes dokk e flenk

105 Antagelig litt for mange journalister i forhold til redaksjonsstoff. Alt for mange politikere med uendelig lange innlegg i form av en skolestil som det trengs å bruke rødpenna på. Ellers mange enkeltstående ytringer som har liten interesse for den vanlige leser. Nok av sport og Vømmøl.

106 Forundret over at en avis med så mange ansatte produserer så lite stoff av interesse!

107 Dette gjelder avisa på nett, for den ser man på mange ganger i løpet av døgnet. Stusselige greier!

108 Alt for ofte kommer ikke avisen. For min del kan avisa leveres dagen etter. Når avisa kommer ut annenhver dag, er ikke alt rykende ferskt alikevel.

109 Om jeg skulle påpeke noe, så må det være rettskrivingen, som kan være så som så enkelte ganger.

110 men det er veldig dårlig distribusjon etter at posten sluttet med lørdagsutlevering. er jeg heldig så får jeg lørdagsavisa på tirsdag, men har også fått den på onsdag

111 Takk for at dere åpnet for digitaltilgang når vi hadde papirabonnement

112 Jeg er svært fornøyd med Innherred. Spesielt håndtering og redigering av debattsidene. Har gitt Roger Rein mye skryt for dette. Fortsett som dere stevner!

113 Jeg synes avisa bare har blitt bedre etter sammenslåing av to aviser. Kunne vært flere reportasjer om vanlige mennesker i lokalsamfunnet. Journalister må bevege seg mer utendørs. Men som nevnt GODT FORNØYD MED AVISA.

114 Synes det er fint med felles lokalavis for Verdal og Levanger. Verden har blitt større :-)

115 Grov skeivfordeling mellom Verdalsstoff og Levangerstoff. Det synes som redaktøren styrer mer og mer mot en ren Verdalsavis både med layout og innhold. Får ikke journalistene bevege seg til Levanger lenger?

116 vi synes det er interessant å lese fra begge kommunene og avisa har god balanse mellom L og V. Synd vi ikke ble en . . .

117 Liker avisa meget godt.

118 Synes å være størst aktivitet i Verdal når det gjelder nyhetsstoff. Det er nødvendigvis ikke Innherred «si skyld».

119 Veldig bra avis, vi er veldig fornøyd med den. Nesten kamp om å lese den først. skulle gjerne hatt et passord for å få lese den på nett.

120 Alt for mye Verdalsstoff, og en overvekt av en viss person i «Ordet Fritt». «Den Nordlige regnbue» er svært bra!

121 Gått fornøyd me avisa, muligens litt for mye fra levanger men pytt intresant å følge med på det som sjer der å.

122 Nei. Men det burde vært et valg om en ville ha papiravisa på lørdager til samme pris som nettavisa. Dvs. Mandag og torsdag og valgfritt lørdager. Lørdagsavisa er viktig og kosestund for mange.

123 Som utflyttet Levangsbygg, så ønsker jeg å følge med på det som skjer i Levanger. Jeg synes ellers at det er ganske greit fordelt stoff Levanger/Verdal.

124 Jeg bor i Oslo. Det er meningsløst å få tilsendt reklameinnlegg for Innherred med Innherred. For mye sport.

125 Mye spalteplass på ordet fritt

126 Noen ganger fikk vi Namdalsavisa i stedet for Innherredsavisa. Nå har det ordnet seg.

127 Leses fra første til siste side, dog ikke så mye av det som handler om Verdal.

128 Liker Innherred veldig godt.

129 Godt fornøyd. Avisa har blitt så god at vi har sagt opp Trønder-Avisa og nøyer oss med Innherred.

130 Det har blitt ei flott avis. Mange fine meningsytringer fra begge kommuner.

131 For mye fra/angående Verdal :-)

132 Bra avis

133 Liker dårlig at papiravisen allerede er lest på nett før den havner på frokostbordet. Det er grunnen til at jeg velger å avslutte mitt abonnement ved neste forfall.

134 er blitt bedre etter sammenslåing med levanger og verdal

135 Har notert meg stor forbedring i forhold til tidl. Levangeravisa. Mere stoff, og god dekning lokalt.

136 Vi vil evaluere abonemanget ved neste forfall og ta det derfra

137 Bra lokal avis, for med det meste av interesse.

138 Jeg synes Innherred i perioder er unødig ubalansert i sin dekning av Verdal kommune og Verdalssamfunnet.

139 Står ofte «saken fortsetter etter annonsen» på nettsiden uten at den faktisk gjør der.

140 Hold fram som de gjør. Meget god avis.

141 Skriv noe positivt om Verdal snart, ellers blir avisa sagt opp. Bare negativ omtale om Verdal. Kjøpt og betalt av Svarva?

142 Det er mange lokalaviser som i den siste tiden har utvidet de geografiske dekningsområdene sine betraktelig og i en eller annen grad overlapper hverandre. For meg og mange andre, som bor mellom flere slike aviser, blir det veldig dyrt å abonnere på alle sammen og må derfor ta noen valg. Klart dere som alle de andre aktørene er avhengig av inntekter, men jeg har ikke mulighet til å betale for alle avisene i mitt nedslagsfelt.

143 Innherred var bedre da det kun var Verdalingen

144 Ønsker mer kultursaker!

145 Bra avis! betre enn forventet etter samanslåinga

146 Jeg er fornøyd med avisa og håper dere fortsetter videre som det er i dag.

147 De e ganske my verdalsstoff fer ein levangsbygg, eillers e avisa my ber nu einn før.

148 Veldig fornøyd. Leser det meste. Ikke så mye sport. En kommentar: Bytt plass på dødsannonser og været mm. Dødsannonser inn mot midten på nest siste side. Været mm til høyre. Gleder meg til hver avis.

149 Enkelte artikler viser dårlige geografikunskaper. Bruk et kart!

150 Fortsett med den gode jobben dere gjør:-).

151 Synes avisa var bedre før, med mere stoff fra Værdal. Synes den er for mye farget av Levanger...

152 Journalistene søker mer og mer å bruke forengelske ord og uttrykk. Eksempel under skoledebatten der det ble beskrevet «lokasjon» for enkelte skoler. Hvorfor ikke benytte gode norske ord? Etter min mening fullstendig på jordet. Det finnes også flere andre eksempler for eksempel respons.

153 Slet litt med å finne ut av hvordan nettutgaven fungerer, men klarte det etter hvert.

154 Lite gravende og kritisk journalistik mot politikere og offentlige etater.

155 irriterende venstrevridd den også..

156 Nei har ikke noe spesielt,

157 Æ e nu mæst intressert ti å lesa om Værrdal`n æ.

158 Jeg synes at avisa dekker lokalt kulturliv for dårlig, men jeg forstår at det sikkert er krevende. Synes at avisa har en god lokalprofil og en redaktør som tør å være litt kontroversiell.

159 Synes at nettstedet kunne blitt bedre.

160 Synes den var mye bedre i starten.

161 alt for mye om krangling om skole og eldreomsorg, spesielt Verdalen. synes det må gå an å skrive om noe positivt, artige saker. intervjue folk som har gjort el opplevd et eller annet.

162 liker ikke reklamen som noen ganger kommer som vedlegg.

163 Innherred er svært god, og for oss som er Verdalinger bosatt i Levanger får vi nå det vi trenger. Tidligere var det 2 «halvgode» lokalaviser som er blitt til en veldig god!

164 Alt for mye fotball og for lite annen idrett.

165 Savner Verdalingen. Det er revnende likegyldig for meg hva «barnehagen i Åsen» driver med, og i tillegg er det alt for mye fotballstoff.

166 Avisa er meget bra og veldig aktuell. God med aktuelle saker og «ordet fritt». Dagens «leder» er uunverlig.

167 Mange interessante artikler om samfunnsliv i Levanger og Verdal. Fortsett med å ta inn de mange gode leserinnleggene. Fortsett med Den nordlige Regnbue, og kryssord.

168 Kunne tenkt meg et «kurs» for å få til å lese avisa på nett.

169 Håper det kommer en løsning for digital lesing av gamle aviser slik TA har.

170 Jeg er hytte-levangsbygg, og liker å følge med på hva som skjer på levanger. jeg liker avisa godt, og vil fortsette å abbonere.

171 For meget stoff om Verdalkommune - spesielt om skolestruktur - nedleggelse av disse - helse- politikk - om politikk generelt. INTERVJU av polikere/vanlige folk om disse problemene - leserinnlegg om dette. Det tar da aldri slutt !!!! Vurderer og slutte med avisa hvis det fortsetter slik. Håper at jeg slipper det.

172 Flott avis for oss som er «utfløtta»!

173 Det står dårlig til med eldreomsorgen i Verdal det vet alle. Og innherred smører dette utover i hver avis. Broderer ut hvor jævli det er. Og «eldregeneralene»" stiller opp. Jeg begynner å bli mektig lei. Vi har også hørt nok om skolenedleggelse. Jeg synes nett-aviisen er veldig tam. Brorparten er levangsstoff. For mye LHK og LFK. Har blitt bedre. Har inntrykk at det er «Levanger» som styrer avisa.

174 Det er viktig at fordeling med stoff mellom Levanger og Verdal er jevnt fordelt selv om dere muligens har flest kunder fra Levanger. Blir vel litt mye fotball og lite omtale av næringsvirksomhet. Hva med å halvere prisene for å annonse i avisa. Disse som driver med dette må muligens snart finne seg noe annet å gjøre.

175 Innherred fokuserer mest negativt på saker fra Verdal. Unødvendig negativt, skjer masse positivt og på utviklingsfronten. Hva er konsekvensene av å ikke utvikle kommunen? Slipper alle til i avisa, eller siler dere etter hva dere synes er rett?

176 Det er i overvekt med stoff fra Verdal. Ønsker bedre differensiering av stoff mellom Levanger og Verdal.

177 Det blir veldig mye Verdalstoff og lite fra Levanger.

178 Abonnerer også på Trønderavisa i tillegg til Innherred,og det blir en del overlapping når det gjelder nyhetsstoffet. Egentlig kunne jeg tenkt meg at avisene i Nord-Trøndelag fusjonerte og ble til en litt større avis som dekket hele det aktuelle området.

179 Har vært trøbbel med levering,men har vært bra lenge nå.

180 Jeg syns Innherred er en trivelig lokalavis der både stort og smått blir servert.

181 Jeg har bare positivt å si om Innherred. Gode ledere der aktuelle saker og problemstillinger i de to kommunene drøftes og en rekke interessante debattinnlegg. Debattinnlegg som opptar langt opp mot ei helside, makter jeg imidlertid ikke å lese skikkelig. Forunderlig at partitopper ikke greier å få fram budskapet sitt uten å skrive langtekkelig, søvndyssende skolestil.

182 Mere norsk stoff og mindre regnbue

183 Ta å lægg ned og start opp igjenn inherrad folkeblad verdalingen, levanger må vi være fri å lese om makan te xxxxx-avis, 13.sider med reklame er betraktelig bedre.

184 Litt mye om krangling i Verdal. Kan godt ha mer om alt det positive i Levanger!

185 Dere er flinke til å vektlegge det som rører seg i kommunene. Leser det meste i Innherred. Gode ledere fra redaktøren, og fine «snakk om»" de fleste journalistene skriver godt, men redaktøren kan med fordel ta en forelesing i setningoppbygging og «og -å»-problematikken. Svært fine barnebilder fra fotograf Hattrem. Gir en 10-er til Innherred!!!

186 Mye Levangerstoff, uinteressant for meg!

187 Det har hendt flere ganger at vi ikke har fått avisa på lørdager.

188 Avisa har blitt større og bedre etterhvert, jeg like!

189 Jeg liker avisa Innherred. Det gir meg de lokale nyhetene jeg trenger. Jeg har sagt opp abonnementet på TA. Regner med at Adressa dekker hele Trøndelag for fremtiden.

190 Irriterende med publiseringer kun for pluss-abonnenter, at man ikke kan lese de artiklene som blir lagt ut.

191 Savner en liten kryssord på vanlige ukedager.

192 Det er alt for mye stoff fra Levanger!

193 Avisa: Jeg synes det er mye bra. Setter pris på at det settes fokus på lokalpolitikk, og at leserinnlegg får god plass. Ønsker mer fokus på de som blir i Verdal/Levanger eller flytter tilbake etter utdanming, evnt når de har fått nødvendig arbeidserfaring for å kunne få seg jobb i Verdal/Levanger. Viktig at Innherred også fokuserer på det positive som skjer i Verdal/Levanger, både små og store ting.

194 Både min kone og jeg er Verdalinger, men bosatt i Trondheim siden 1970. Vi følger med i det som skjer i Innherred - gjennom avisa - og synes det er mye nyttig og trivelig «Innherred-stoff»

195 Det blir litt overvekt av stoff fra Verdal. Ellers bra lokalt.

196 Bra jobba!

197 Kjempegod avis, og meget gode ledere fra redaktøren!

198 Papiravisa er helt OK innholdsmessig og leveringen av avisa er bra! Tilgangen på digitalutgavene, både e-avis og den ordinære med tilgang for de fleste brukere er KATASTROFALT dårlig! Dere må skjerpe dere betydelig, ellers mister dere abonnenter raskt. Andre aviser har apper adskilt for e-avis og ordinær nettutgave. Hos dere er det kaos!

199 Jeg har ikke fått avisa alle lørdager etter at Posten sluttet med lørdagskjøring. Ca. 7 - 8 lørdager.

200 Alt for dårlig på levering.

201 Supert med en redaktør som sier ifra til politisk ledelse!

202 Gode lederkommentarer, god lokalavis, bra dekking av begge kommunene.

203 Er meget fornøgd med avisa.

204 For en tid siden var det stor usikkerhet om en fikk utlevert avisa. Etter mange klager så har dette bedret seg betraktelig. Fikk som regel tilbud om å få den på nettet noe som passet meg dårlig. Fikk til dels inntrykk av vi ikke ble tatt på alvor etter flere klager.

205 Det kunne vært ett tydelig merke øverst på siden som det sto Verdal eller Levanger.... og slik at nyhetene fra den enkelte kommune sto bedre merket.....

206 Hva skjer i området pr.uke hadde vært trivelig

207 Tynt innhold, tynn journalistikk. abonnerer kun for å støtte lokalavisa.

208 Som utflytter er det hyggelig med nyheter «hjemmefra»

209 Avisa er bra

210 So far so good......

211 Synes det er mye stoff om Levanger og lite om Verdal. Hva er det Levanger har så mye av, som vi i Verdal ikke har? Det skal og sier at innholdet er bra, men hadde vært bedre om det hadde vært litt blandet stoff fra begge kommunene.

212 Avisa har blitt mye bedre enn den var fra begynnelsen !!!!

213 Avisa har blitt bra den. Mange gode og balanserte ledere!

214 Det hender at jeg har problemer med å bla,det bare" snurrer rundt"

215 Bra avis!

216 Jeg er fra Verdal,men har bodd i Vestfold de siste 40 åra. Jeg liker å følge med på hva som skjer i hjembygda. Alltid noe fra gamle trakter. Jeg får jo i pose og sekk for vi bodde noen år på Skogn og da jobba jeg på Levanger.

217 Vi synes avisen har blitt mye bedre som Innherred, men den er for dyr.

218 Svært god avis med mye bra lesestoff.

219 Jeg liker avisa, mye godt lokalstoff. Gode ledere. Bra balanse mellom Verdal og Levanger.

220 Får lørdagsutgaven og tirsdagsutgaven av Innherred torsdagen etter,og torsdagsutg. håper jeg kommer i dag tirsdag. Dette har blitt verre nå i vår, det er stor forskjell på by og land, i Oslo får den oftest samme dag. dette skyldes vel Postverket.

221 For dyr avis. For my reklame.

222 Sa opp T-A for en tid tilbake, men ser nå etter en periode at det er noen saker jeg mister.

223 Jeg synes Innherred har nådd en imponerende høy kvalitet i løpet av kort tid - ikke minst fordi avisen iblant også åpner for et stoffelt som strekker seg ut over det rent lokale Innherred'ske.

224 Veldig forbanna på Posten som ikke leverer lørdagsavisa til meg som bor i Oslo!

225 Som eknesbygg bli det vel mye stoff om Verdal'n og Iversens alle viderverdigheter...... :-) savne nok Levangervisa slik den var....

226 Positivt med mange debattinnlegg.

227 Meget godt når allt er OK !

228 Som utflytta verdaling likte jeg avisa bedre før sammenslåing.

229 Liker ikke at prisen på papiravis og nettavis må være høyere enn papiravis-abonnementet. Slik er det ikke for T-A! Prisen på kun e-avis bør vær en del lavere enn papiravisa. Det er mye enklere å lese papir-Adressa på nett enn Innherred, da artikler som ønskes lest i Innherred så lett går over i «ny visning». Liker ikke denne overgangen! Ønsker gjerne mer påminning/forhåndsomtaler av lokale arrangementer enn reportasjer i ettertid. Irriterende i ettertid å oppdage å ha glemt/oversett arrangementer som jeg kunne tenke meg å være tilstede på. Til tider noe tynt innhold i avisa?

230 Abonnementsordningen med +-saker må forbedres. Er redaksjonen fornøyd med utvalget av gjengangere i avisens kulturoppslag? Det er ikke jeg.

231 Ønsker enda mer lokalt stoff fra Verdal om jeg skal fortsette!!

232 Ja, jeg irriterer meg over skrivefeil, og de har det ikke blitt mindre av etter at dere ble sammenslått.

233 Opplever at Pluss-innlogging via artikler på facebook ikke fungerer.

234 Synes det er en OK avis

235 Avisa er bra. Jeg er levangsbygg, men det er ok å lese om verdalingene også. Lite stoff fra Åsen, men det beror sikkert på at åsbyggen trekker mot Stjørdal, og abonnerer heller på stjørdalens blad. For mitt distrikt er Innherred absolutt et bedre alternativ enn trønderavisa. Stå på Innherred !

236 Helt grei lokalavis !

237 Litt for ofte mangel av aviser til lørdagspostbudet til Ytterøy. De 2 siste lørdager ok

238 Synes synd på verdalingene

239 Mye stoff fra både Verdal og Levanger. Jeg liker den nye avisa meget godt.

240 GREIT MED LOKALAVIS

241 Veldig fornøyd med avisa. Dere burde kjøre en spørrekampanje ovenfor politikerne fra Trøndelag om hva de har tenkt å gjøre med lørdagsombringingen av (lokal-)aviser. Vi vil vel ikke ha politikere som i praksis angriper det demokratiske uttrykket som lokalavisene representerer — og i dag er (lokal-)avisenes viktigste og mest påkostede utgaver offer for en dårligere postomdeling enn hva Norge hadde under 1. verdenskrig!?"

242 Jeg abonnerer på Innherred og liker best å lese alle aviser i papirform. Sitter ved en pc hele arbeidsdagen og foretrekker å velge bort pc-lesning.

243 Synes Levanger avisa var my likere. Der var det stoff fra Levanger. No er det mest Verdal det står om. Å Det hører jeg det er flere som sier.

244 Innherred er ei god lokalavis. Liker å bli orientert om det meste som skjer i nærmiljøet. Dessuten er lederartiklene alltid interessante med skråblikk og dybde.

245 Litt for mye verdalsstoff!

246 Savner mer allsidig stoff om næringslivsaktører på Innherred

247 Jeg er gammel Levangsbygg og synes nettavisen er en fin ting. Reiser en del - hadde vært fin å kunne laste den ned før flytur.

248 Synes avisa har mye godt stoff som ikke minst er relevant for flere aldersgrupper. Nabokommunene lærer hverandre godt å kjenne. Det er bra!

249 For mye fra verdal

250 Slipp til flere stemmer enn gjengangerne. Slipp til flere kvinnestemmer.

251 Det er litt for mye negativ vinkling på saker, jeg savner hvordan opposjon skal løse problemene , hvordan skal de finansiere? På baksiden letet dere opp folk som har flyttet fra kommunene, er ikke det negativ vinkling? Det er mye bedre som i siste avis å intervjue de som flytter til Levanger og Verdal.

252 Mye bra lokalstoff. Flott at ikke avisa bare serverer den første hestehoven, men også oppfyller rollen som kritisk vaktbikkje overfor de lokale myndighetene. Litt mye ensidig negativ vinkling i retning Verdal kommune. Hilsen levangsbygg.

253 Synes det er dårlig at det gis meget gode tilbud til nye abonnenter, men eksiterende og lojale abonnenter ikke får tilsvarende eller andre goder.

254 Mange reagerte negativt da lederen ble omgjort til en personlig blogg som særlig i begynnelsen var preget av at redaktøren ville fremheve sin fortreffelighet. For egen del utgjør ikke dette noe problem: Jeg har lagt bloggen inn på lista over stoff jeg automatisk hopper over.

255 LA hadde omtaler av begravelser. Det synes jeg Innherred skulle fortsette med.

256 Som bosatt i Oslo savner jeg veldig at lørdagsutgaven først kommer mandag.

257 For mye positivt om Levanger, og for mye negativt om Verdal.

258 Ang. innlogging: Hvis man, som er generelt anbefalt av sikkerhets grunner, har sperret for bruk av tredjeparts infokapsler (cookies), får man ikke logget seg på Innherred.no. Og man får derved ikke lest de «låste» artiklene uten å forringe sikkerheten av egen PC. Ikke bra!

259 synes Innherred har mye interessant stoff.

260 litt mer fra verdalen

261 Synes innherredsavisa mangler stoff fra utkantene, som f.eks. Åsen, flere begivenheter har skjedd i bygda uten at det har stått et ord om det i avisa.

262 Synes noen ganger det blir mye Verdal problem skole og sykehjem. Mere levager komm og utkant der. Men skjønner at det gjør detes vurderinger også.

263 Mange trivelige journalister som jeg kun har opplevd å gi god service: - Fortsett med det!

264 Synes Innherred er en bra avis som dekker området Verdal/ Levanger på en fin og balansert måte.

265 Ble dårlig med debatter etter at det ble obligatorisk innlogging via sosiale media. Det var jo underholdende tidligere, men nå er det omtrent ingen som lager innlegg.

266 Hold prisen fast på kr 49,- pr måned, og ikke bare første måned som dere legger opp til nå. Vil tro det blir flere som tar seg råd til å benytte plussdelen med det tiltaket.

267 Jeg føler at jeg får med meg det meste gjennom papirutgaven - den er god, og favner godt om både Verdal og Levangers store og små hendelser. I tillegg abbonerer jeg på både Adressa og Trønder- Avisa, samt kjøper ofte både Dagbladet og VG. Det er ikke mye som unslipper meg i så henseende, men for all del - nettavisen er kommet for å bli. Om en 10 til 20 år er det vel ikke noe annet ?

268 Stå på for Levanger å Verdal, ser frem til det blir daglige utgaver, da sier jeg opp TA

269 Tenker ikke så mye over innhaldet, leser det som står

270 Synes avisa kun er brukbar til dødsfall.

271 Nå må det vel snart nærme slutten på side etter side om Verdals skole-, eldreomsorgs-, Iversen- / arbeiderpartipolitikk. Kan ikke verdalingene prate med hverandre på andre medier enn Innherred? Avventer betaling av abonnement til andre nyheter kommer i fokus.

272 Skjønner ikke...Levanger-Avisa leste jeg grundige, mens Innherred blar jeg lett igjennom. Blir i mine øyne for lik Trønder-Avisa tror jeg. Men synes Innherred har blir litt bedre i det siste.

273 avisa er bra , står litt fast når det gjelder pluss lesing.

274 Jeg har ikke tenkt så meget over dette, men avisa har virket o.k. for meg !

275 Ønsker en bedre prioritering av hvor sakene hentes fra. Verdal/Levanger er stort sett greit. Men innad i Levanger kommune, håper jeg avisa kan prioritere de som ligger litt utenom Levanger sentrum også.

276 vart ikke samme avisa etter sammenslåinga av de to avisene. For mye sammensurring

277 Beklager min negative mening om e- avisen. Har hele tiden forstått det slik at en må kjøpe eget abonnemang men oppdaget nu at det ikke er slik. Beklager enda en gang.

278 Jeg syns redaktøren har overveide og kloke innlegg, han favoriserer ikke bare sentrum! Liker også innlegg fra vettuge folk med sunt vett! Eks Odd Helge Roksvåg.

279 Kan godt kutte ut navnet Innherred og kalle den Verdalingen

280 For meg som bor i Åsen blir det litt vel mye stoff fra Verdal. Da er Frostingen god å ha.....

281 Det er for mye fotball i avisa. Klarer ikke journalistene å få til en mer rettferdig dekning av de andre idrettene også, slik at det ikke blir slik at de andre idrettene må skrive sakene selv og sende inn, for å komme på trykk.

282 Hej!! Jeg var på vei å slutte abbonemanget på Verdalingen för et par-tre år siden, men underveis så kom Innherred og da tenkte jeg at jeg må pröve den og se om det blir dårligere - eller bedre? - - - Det blev definitivt bedre !!!! - og Roger Rein er den som har imponert mest på meg. - små underfundige kommentarer i ny og ne - i forskjellige sammenheng/diskusjoner - det liker jeg. - Jeg for fra Verdal 1949 til Sverige - och blev kvar där??!! Återvända till Verdal ? - inte med den äldreomsorgen!

283 skriv mer om lokalstoff i Verdal

284 Avisa er grei og fin for å halda seg litt orientert om både Verdal, i og med at eg vaks opp i Leirådalen, og Levanger, der eg gjekk på lærarskole på 1960-talet. Eg har no budd i Hamar i snart 30 år. Eg skulle ønske at avisa jevnleg kunne ta inn fotballtabeller for også dei lågare divisjonane.

285 Ikke skriv så mye om Verdal.

286 Lite stoff fra Åsen!

287 Avisa er veldig bra, e-avisa har jeg nettopp lagt inn, men det ser veldig bra ut. Innherred ble ei kjempeavis etter sammenslåinga.

288 Godt og variert innhold både fra levanger og verdal !!!!

289 Savner å kunne bruke avisa til lokale annonseringer for kristeligemøter. Kostnaden ble for stor for de små foreninger. Når en ikke kan bruke avisa til annonseringer mister en også behovet for avisa.

290 Synes at avisa og nettavisa er bra.

291 Savner nok Levangeravisa. Uinteressant å lese så mye stoff om Verdal. Så må vurdere abonnementet.

292 Irrierende at alt står på nett før avisa kommer i posten. Så når avisa kommer, er du allerede informert. Kommer ikke til å fortsette å abonere.

293 Synes valgspråket eller slagordet eller hva dere kallet det, «Godtåvåttå», er det mest idiotiske dere har funnet på. Tanken er sikkert at det skal være så lokalt og morsomt og folkelig, men jeg merker jeg blir uvel når jeg ser det, må bare bla videre. I starten var det nesten så jeg sa opp abonnementet, men jeg har nå vent meg til det og blir bare småkvalm. Jeg tror det virker alt annet enn inkluderende på folk som ikke er oppvokst med smålige krangler mellom Nesset og Bruborg eller karsk fra Verdaln. Dere kan være glade dere ikke blir påkjørt med det idiotiske slagordet på firmabilen.

Ellers lager dere en bra avis, men litt lite kritisk journalistikk selv om det sikkert er viktig å støtte lokale krefter. Alt er kanskje ikke fantastisk med LFK, sykehuset eller Verdal teaterlag. Men ønske om god bedring, selv om jeg ser mer sykdom til daglig.

294 Super avis

295 Det er mye bra og leser leder hver gang, men det er for mye om Verdal om skolestruktur og sykeheimer hjemmebasert omsorg. Bra kulturstoff, gjerne ennå mer om det og mer om Levanger.

296 Meget godt fornøyd med avisa. Avisa har en klar identitet som lokalavis og har veldig god dekning med relevant lokalstoff, og viser godt bredden av kulturliv vi har i området. Gode ledere viser et nært og godt engasjement for vårt lokalområde. Mener avisa har en veldig viktig rolle i dagens mediabilde.

297 Synes det var bedre før sammenslåing, i alle fall for den som abonnerer på TA i tillegg.

298 Synes ikke det er likt fordelt av stoff mellom Levanger og Verdal. Det er mere stoff fra verdal

299 Den eneste av mine 3 aviser jeg bare har på papir.

300 Ønsker større fokus på lokale aktiviteter i Verdal og Levanger. Jeg vil se når det har vært en hyggekveld i Helgådal, Okkenhaug, Ekne osv. Jeg vil se bilder og reportasjer av når frivilligheten har dugnad, bygge opp og rose frivilligheten. Jeg vil se og høre om lokalt næringsliv som gjør det bra, eller uansett se mer om lokalt næringsliv. Jeg ønsker meg en mer «glad» avis. Bidra til glede og spre det gode budskap. En lokalavis må være til stede på små og store ting som skjer i bygdene. Disse arrangementene er ikke mellom 08 og 16. Har ikke avisa råd til å sende ut journalister på kveld og helg når ting skjer, så har vi ikke bruk for en lokalavis.

Vi trenger ikke en regionalavis «light». Vi har Trønder Avisa. Avisa Innherred har hatt etter min mening unødvendig kritisk fokus på kommunene, og spesielt Verdal det siste året. Dette er med å bidrar til unødvendig dårlig stemning for innbyggerne i kommunen, og er med å svekke omdømmet til kommunen. Det virker som om at redaktør og avisa enten ikke har forstått, eller tar sin rolle som omdømmebygger alvorlig nok.

Jeg mener det er regionavisen sin oppgave å ta seg av den kritiske delen av journalistikken. Min opplevelse er at Innherred prøver å konkurrere med TA om å være kritisk, gravende og spekulerende. Skjønner at dette sikkert er mer utfordrende og motiverende for journalister, men jeg vil ikke ha det i min lokalavis. Jeg har som sagt TA fra før av, og er fornøyd med deres rolle som regionavis.

301 Er godt fornøyd med avisa.

302 Avisa er for dyr

303 Fortsett som dere stevner!

304 Veldig bra avis etter sammenslåingen

305 Alt fungerer greit for meg :-)

306 Syns avisa blir bedre og bedre,så fortsett som dere har begynt.

307 Siden jeg ikke bor i Levanger lenger, synes jeg at jeg oppdateres godt på hva som rører seg i min barndoms by/kommune, og positivt at det nå er Innherred slik at jeg får følge med på nabolaget Verdal.

308 bra avis.

309 Viktig at Innherred er en kanal der man ytre sine meninger. Men av og til er det ganske mye «lufting». Avisa burde ikke preges for mye av det. Det er ellers en god miks av Verdal- og Levangerstoff. Allikevel mener jeg at noe av det egne - en avis for KUN Levanger - med gamle Levanger avisa har kommet bort i sammenslåing til Innherred avisa.

310 Fortsett med liveoppdateringer fra Verdal sine a-lagskamper i Norsk Tipping-ligaen.

311 Den er blitt veldig bra og finner hele tiden nyheter jeg leser. Fortsett sånn så kommer jeg til å fortsette som leser

312 Får ikke avisa på lørdager så da syns jeg det er liten vits å abonnere.

313 Liker veldig godt når avisa har artikler fra ytterkantene av Levanger/Verdal og ikke bare er dominert av sentrum i kommunen.

314 Litt mye negativt om Verdal

315 I den senere tid synes jeg avisa har vært flinkere på lokalstoff fra Verdal enn fra Levanger.

316 Det er BRA avis

317 Er fornøjd med avisa slik den er

318 Meget god avis . Ledere med budskap og mening. Dekker vår region på en ùtmerket måte.

319 Jeg synes dere har en svært bra avis for oss som bor i Levanger og Verdal. Dere åpner for debatt og har en god og bred blanding av tema. Synes også det er svært positivt at avisen trår forsiktig med sine egne politiske oppfatninger... - dermed kan alle føle tilhørighet i det medie-rommet dere legger opp til. «Keep up the good work!!!»

320 Bra!

321 En bra avis, men savner den de dagene den ikke utgis.

322 Har byttet fra TA til Innherred, og bruker lengre tid på å lese avisa nå :-)

323 Veldig bra avis !