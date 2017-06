Er alt sagt i skoledebatten?

Det har vært storm i media angående den politiske styringen i Verdal kommune på eldreomsorg og skole. Og det har gynget litt i de politiske miljøer og, vil jeg tro. Det har vært folket mot de «regjerende partier»!

Mye har vært sagt, og det har til og med vært reist en abstrakt nidingsstang mot enkelt politikere. De harde ord har blitt besvart, men kanskje ikke hardt nok!?

Folk kastes mellom den ene påstanden om økonomi som motsies, om barnetall som motsies, og om distriktspolitikk som bortforklares, om samfunnsutvikling som svares med urbanisering, og videre i det uendelige. Hva har vi egentlig fått ut av denne debatten? At Høyre og FrP i 2015 ikke ville avbryte, men fortsette en gjennomgang av skolestrukturen. Da kunne vi fått gått igjennom de konkrete nødvendige restaureringer av skolene, hvilke utbedringer som trengtes i Tek 10, og hvilke som ikke var så påtrengende. Nøysomhet, altså!

Vi har fått vite at kommunesammenslåing med Levanger ville ha spart oss for denne hastverk og desperasjon i handlingsmønsteret. De som påstår noe annet skremmer med at de sitter og «regjerer» Verdal og ikke forstår økonomi!

Men vi har vel alle forstått at med de nåværende politiske visjoner og handlinger, så er det faktisk ikke nok for økonomien at skolene nedlegges.

Med skam å melde , så har vi også fått vite at på grunn av 10 % av skoleelevene i dalene, så får de på Øra skolene et dårligere tilbud på alle måter. Gruppe leder i AP ser ikke selv sin argumentasjon, men det er faktisk hva han skriver. Men disse som følger denne politiske linjen har ikke lest ei ½ side med pedagogikk! De beste skoler er de som har lærere som arbeider faglig med barnas utvikling, og utfordrer barnet på korrekt måte i forhold til læring. Skolebygget trengs egentlig ikke!

Så tenk over at den utvikling er politisk styrt, og det er et flertall av de som har stemt som står bak de «regjerende». Det er som med han som bygd hus og kjøpte bil. Han kuttet i husholdspengene slik at han ikke hadde salt i grøten, men pengene gikk til avdrag til banken – med renter – og banken eide både bil, hus og familiens økonomiske handlingsfrihet. Det er faktisk så enkelt å oppsummere og skjære igjennom debatten. Du får hva du har stemt! Så se for deg hva politikernes visjoner har for konsekvenser.

Arne Leonhardsen