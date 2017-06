Flikking på bygg = Å kaste penger ut ruta

Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet sier at ved å gjøre skolestrukturendringer og modernisere skolebyggene i Verdal, kjøper man en Tesla når man ikke har råd til bensin (avisoppslag i Innherred 10.06.17).

For det første er det en utrolig dårlig sammenligning uten noen som helst rot i virkelighetene. For det andre vil ikke Verdal kommune ha råd til verken «bensin» eller «bil» med mindretallets forslag.

Det er på tide at Senterpartiet og CO tar utfordringene verdalsskolen står overfor på alvor. Med fallende driftsinntekter, bruk av ostehøvelen og kutt i innholdet i skolen over lengre tid, og et økende vedlikeholdsbehov på gamle skolebygg, kan man ikke ture å gå som før og tro at det å pusse opp skolebyggene til det som kalles «akseptabel standard» vil løse utfordringene.

Jeg vil tro at administrasjonen måtte klø seg i hodet når de fikk bestilling om å se bort fra plan- og bygningslovens byggtekniske forskrift (TEK10) og pusse opp til «akseptabel standard.» Det resulterte i at vi fikk fremlagt en plan hvor noen få av mange nødvendige tiltak på byggene er valgt ut.

Det som ligger i planen for oppussing til «akseptabel standard» innebærer bare litt flikking her og der, med tiltak på fasader som etterisolering og utskifting av vinduer, nye ventilasjonsanlegg og branntekniske tiltak. Enkel brannslukking med andre ord.

SP & co tror at kommunen kan velge bort TEK10 ved å flikke på byggene. Det er feil. Det er ingen av nevnte tiltak som ikke omfattes av krav i TEK10 ifølge plan- og bygningsloven.

Forskjellen på å pusse opp til «akseptabel standard» og å oppgradere til TEK10, er dermed ikke at TEK10 ikke er gjeldende. Hovedforskjellen er at man flikker på byggene, og gjør bare litt, når det egentlig må gjøres noe med alt.

De fleste skolebyggene er fra 70-tallet, og er store energisluk med dårlige sanitær- og dusjforhold, dårlig luftkvalitet, og er ikke utformet for å gjennomføre moderne undervisning, og heller ikke tilfredsstillende tilrettelagt for bevegelseshemmede.

Når Høyre vil gjøre et helhetlig moderniseringsløft, er det ikke fordi vi er så opptatt av at skolebyggene skal være så flotte og fjonge som en Tesla er, men fordi vi ikke kan akseptere at elevene og lærerne våre har slike arbeidsforhold lenger.

Vi kan ikke akseptere at bevegelseshemmede ikke får tilrettelagte forhold på nærskolen sin med mindre de sokner til Verdalsøra eller Vuku skoler. Gamle skolebygg øker også faren for å påføre elever og lærere helseplager på grunn av for eksempel støy, dårlig luftkvalitet og fare for muggsopp. Flikking på bygg kan ikke løse slike problemer helt og holdent.

Ikke minst er flikking mye dyrere. Det er ikke slik at vedlikeholdsbehovet, og dermed investeringsbehovet, forsvinner ved å flikke på byggene. Gjør man bare litt nå, må man ta resten senere. Da skyver man bare problemene og regningen foran seg, sparer seg til fant og ender med en enda regning til slutt. Det blir som å kaste penger ut ruta, rett og slett.

Man får heller ikke tatt ut de store effektene på drift- og vedlikeholdsbesparelser når man blant annet ikke tar ut potensialet på energieffektivitet. Energieffektive bygg er også viktig i et klima- og miljøperspektiv.

SP og CO sitt forslag innebærer altså at alt skal gjøres bare enda dyrere og dårligere. Uten strukturendringer må verdalsskolen drives med en enda strammere økonomi når det allerede er kuttet så mye i innholdet i skolen at det ikke er mer å kutte i. Da kan man heller ikke gjøre investeringer på skolebygg. Til sist blir elevene sittende igjen som taperne med et nedskjært skoletilbud og dårlige arbeidsforhold.

Det er grenser for langt strikken kan strekkes før den sprekker. Det punktet er nådd nå.

Silje Heggdal Sjøvold

Varaordfører (H)

Verdal kommune