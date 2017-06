Hytterenovasjon nok en gang

Hytterenovasjon har fått mye oppmerksomhet i det siste, og dette kan nok delvis skyldes at Innherred Renovasjon (IR)tilsynelatende velger å «skyte spurv med kanoner».

Det er da åpenbart flere måter å løse en slik oppgave på, og viser i så måte til innlegg fra Ester Stølan (enhetsleder renovasjon Steinkjer kommune), og hvor hun forklarte en rimeligere hytterenovasjon på Steinkjer ut i fra at en der hadde valgt en enklere løsning!

Og i en slik sammenheng mangler det ikke på innspill i Levanger.

I et avisinnlegg om hytterenovasjon for en tid tilbake, underskrevet av lederne for lokale renovasjonsselskaper, deriblant Geir Tore Leira (direktør Innherred Renovasjon ), fremkommer følgende formulering: «Vi ønsker innspill fra de berørte innbyggere og velforeninger velkomne, og håper at vi i fellesskap kan løse oppgaven vi er pålagt til det beste for både innbyggere, hytteeiere og miljøet». I et tilsvar (Trønder-Avisa 8/5-17) tok jeg da til orde for at man ut fra denne heller pompøse formuleringen i det minste burde redegjøre for begrunnelsen for at IR åpenbart hadde vraket forslaget om egentransport, bl a presentert i møte med IR den 3/5-16. (Forslaget: Hytterenovasjon innføres, og i en prøveperiode pålegges hytteeierne selv å forestå transporten av avfallet, til renovasjonsordning på bosted/nærmeste gjenbrukstorg.)

Siden den gang har jeg fortsatt ikke hørt et pip, og jeg kan heller ikke se at det har fremkommet noen redegjørelse i media om dette. Kan det være at det ikke er så enkelt å begrunne avslaget, og at IR, som vitterlig har bevilget seg egen kommunikasjonsrådgiver, helt bevist har valgt å unnlate å svare? Hvorom all ting er, min frustrasjon blir jo ikke akkurat mindre av at IR til stadighet går ut og inviterer til innspill og dialog, bl a i avisinnlegg ved Øyfrid S. Knudsen (kommunikasjonsrådgiveren), og sist i en kunngjøring om revidering av lokal renovasjonsforskrift. Som en kan forstå, min tiltro til administrasjonen i IR sin vilje til kommunikasjon er heller tynnslitt, men selskapet har da også et styre, og jeg registrerer både styreformann Per Kosberg og nesteleder Tove Rostad. Og spørsmålet gir seg da selv: Er dere i styret fornøyd med den måten Innherred Renovasjon velger å kommunisere med omverden på?

Sigvard K. Gilstad