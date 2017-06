Vi skal ta dine meninger på alvor

Jeg ser ikke bort fra at noen gjør seg den tanken når de i dag blar gjennom lokalavisa og finner fire sider tettpakket med brødsats. De fire sidene består av 323 ulike meninger som dere lesere har gitt oss som tilbakemelding på produktet vi leverer dere til daglig. Dette er såpass viktige meldinger til oss i lokalavisa fra dere lesere at vi går grundig gjennom dem for å se om det er noe vi kan vi bedre på. Det er det helt sikkert. Jeg synes også at disse meningene er av en sånn art at jeg ønsker å dele dem med alle som er interessert i lokalavisas ve og vel.

Et riktig valg. To år er gått siden Innherreds Folkeblad Verdalingen og Levanger-Avisa slo seg sammen til Innherred. Tilbakemeldinger fra leserne, både dem du kan finne i avisa i dag og de vi har fått på andre måter, er jevnt over gode. Vi skårer også veldig godt når vi har gjort undersøkelser der vi har spurt om tilfredshet med produktet (KTI), og det som går på balansen mellom Levanger og Verdal. Oppslutningen om avisa, det vi kan lese ut av annonsetilgang og abonnementsutvikling, er også svært tilfredsstillende. Dette bekrefter det vi antok, at det var rett å slå avisene sammen og at distriktet har fått en bedre lokalavis etter dette.

Ris og ros. Men vi kan ikke slå oss til ro med det. Leser vi de 323 ulike meningene i dagens avis får vi også der ros, men også en del ris. Vi ser på hver enkelt og vurderer om det er ting vi kan gjøre for å bli bedre. På noen områder er det åpenbare motsetninger. Noen mener det står for mye om Verdal, andre at avisa er fylt med, for dem, uinteressant stoff fra Levanger. Her er det er vanskelig å gjøre alle til lags, og hvor vi må ta ansvaret og stole på egne vurderinger for å finne den rette balansen.

Da har vi nok mer grunn til å føle oss truffet når enkelte geografier i vårt dekningsområde føler seg tilsidesatt. I noen tilfeller føler jeg meg truffet av den kritikken, og ser på tiltak for å bli bedre. Jeg leser også noen advarsler dit hen at avisa ikke må bli sur, selv om den til tider er kritisk. Det er også et viktig poeng.

Som redaktør setter jeg stor pris på engasjerte lesere. Det er bra at leserne snakker om oss, og aller best er det om de i tillegg snakker til oss om ting de har på hjertet. Mange gjør det allerede. Min dør vil alltid være åpen.

Roger Rein