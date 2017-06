Kulturhus eller kulturarenaer

Jo da, Sigvard K. Gilstad, vi tenker da store tanker om kulturhus i Levanger, slik du gjør i innlegget ditt 13. juni. Det har vi egentlig gjort rimelig lenge, kan jeg tilføye, kanskje i 20 år… Det er snart om lag seks år siden jeg stilte en interpellasjon til ordfører om nettopp kulturhus i Levanger. Jeg har imidlertid måttet innse at det har vært nødvendig å prioritere helse, omsorg og skole, og vi har nå da også vært gjennom en noen år der vi virkelig har fått utrettet svært så mye på disse områdene i kommunen, selv om mye gjenstår.

Det er rapporten «Den kulturelle tråd» som er grunnlaget for innstillingen fra rådmannen i saken om kulturarenaer i Levanger. Denne rapporten representerer et stykke grundig arbeid fra kulturetaten, og mange har fått delta med sine synspunkter. Der er det ikke lagt opp til noe kulturhus som eksempelvis Kimen i Stjørdal, men derimot til en mer desentralisert struktur med satsing på havna, på bibliotekstomta og Festiviteten. Jeg anbefaler Gilstad å lese rapporten.

Når jeg i siste formannskapsmøte kom med et alternativt forslag til rådmannens, der jeg argumenterte for at oppstart med vaskeriet på havna må ha prioritet framfor å satse på nytt bibliotek, har det først og fremst sin rot i det ønsket kulturlivet i Levanger har gitt uttrykk for gjennom mange år, nemlig et bygg som både innehar en større kultursal med gode akustiske og visuelle muligheter, blackbox, øvingsrom, rom for kulturnæring mv. Og selvfølgelig er det et ønske at dette på en eller annen måte kan være et samarbeidsprosjekt med et framtidig hotell på havna og med Nord universitet.

Det er ikke rom eller plass nok for det kulturhuset på bibliotektomta Gilstad ønsker seg, skjønt det på mange måter skulle være ønskelig å få til et slikt hus med alle de funksjonene Gilstad etterlyser. Beliggenhet i forhold til næringsvirksomhet og transport er jo fortreffelig, blant annet. Men planen er altså etter hvert å utnytte de mulighetene som tomta og et nytt bygg vil by på, slik formannsskapet også har gått inn for. Et sentralt spørsmål i den sammenheng er om vi skal ha en kino der!

Jeg liker godt at Gilstad løfter fram de spørsmålene han gjør, og at høyre-politikerne i kommunestyret forhåpentligvis har noe av den samme entusiastiske innstillingen for å satse på kulturutvikling i sentrum denne gangen. Gilstads innlegg ser jeg følgelig som et positivt innspill til den debatten vi skal ha om denne saken i kommunestyret 21. juni.

Kai Lennert Johansen

Politisk nestleder Ap Levanger