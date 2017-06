Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Verdal kommune

Rådmannens endelige forslag til forskrift er ikke egna til å redusere de betenkeligheter i Verdal kommunes forvaltningssystem som Fylkesmannen peker på i sin tilsynsrapport.

For å redusere risikoen for at økonomiske hensyn ivaretas på bekostning av brukerperspektivet i beslutningsfasen foreslo pensjonistforeningene:

Tildeling av sykehjemsplass avgjøres av Sentral inntaksnemnd. Teamet er tverrfaglig sammensatt av lege, sykepleiere med geriatrisk fagbakgrunn, ergoterapeut, fysioterapeut og representant fra den kommunale psykiatritjenesten.

Rådmannens forslag har ikke tatt hensyn til dette. Hvem som på kommunens vegne forvalter skjønnet i slike saker er fortsatt utelatt i forskriften. At dagens inntaksnemnd blir nedlagt og avgjørelsen overlatt saksbehandlerkontoret, reduserer ikke risikoen for at økonomiske hensyn vil styre beslutningene. Kommunen forplikter seg ikke til å ha et tverrfaglig sammensatt saksbehandlerkontor.

For å styrke pasientens rettsikkerhet foreslår pensjonistforeningene at søknad fra fastlege eller anmodning fra sykehus om sykehjemsplass til en utskrivningsklar pasient bør være tilstrekkelig sjølstendig grunnlag for at pasienten har rett til langtidsopphold i sykehjem:

Søknad fra fastlege og anmodning fra sykehus om sykehjemsplass for pasienten er å betrakte som et sjølstendig, faglig grunnlag for tildeling av sykehjemsplass i kommunen, som det skal svært tungtveiende grunner til for å overprøve.

Denne anførsel om fastlegens og sykehusets betydning i inntaksprosessen er i samsvar med Pensjonistforbundets krav på sentralt plan.

Rådmannens forslag har ikke tatt hensyn til våre innspill om å styrke fastlegens og sykehusets rolle.

I § 4. « Kriterier for rett til sykehjemsplass og rett til å stå på venteliste» defineres hva som menes med omfattende tjenestebehov i pkt.4. Oppfyller du kriteriene i pkt. 4 har du rett til langtidsopphold i sykehjem. Men så undergraver forskriften denne forutsigbarheten ved i pkt.3 i samme paragraf å ramse opp alle tjenester på et lavere nivå enn sykehjem, underforstått du skal ha vært gjennom alle trinn i omsorgstrappa før retten til sykehjemsplass er oppfylt.

I § 6 « Oppfølging av pasienter og brukere som venter på langtidsopphold i sykehjem » forplikter kommunen seg til å holde pasient og pårørende orientert minst en gang i måneden i ventetida. Vi snakker om pasienter som oppfyller kriteriene til sykehjemsplass, men fordi Verdal kommune har for få sykehjemsplasser må de vente på at noen skal dø før det blir ledig plass. Dette er ikke verdig.

Flere av høringssvarene krevde at kommunen skulle gå ut med en garanti at ventetida ikke må overstige 30 dager for pasienter som fyller vilkårene for rett til sykehjemsplass.

Pasienter som oppfyller kriteriene for rett til sykehjemsplass må få en garanti på at ventetida ikke overstiger 30 dager.

Rådmannens forslag inneholder ingen ventelistegaranti.

Vi er glad for at rådmannen har luka ut formuleringa som ga kommunen rett til å kreve at pasienten og dens pårørende skal måtte akseptere å gjøre om hjemmet til en sykehjemsplass først.

Vi oppfordrer kommunestyret til å sikre at våre forslag blir ivaretatt når kommunestyret stemme over forslaget 19. juni.

Inger Hjelde

leder Fagforbundet Verdal

pensjonistgruppe

Øystein Lynum

leder Verdal

Pensjonistlag

Marn Storhaug

leder Ørmelen Pensjonistlag

Øystein Vist

leder Utdanningsforbundet Verdal Pensjonistlag

Stein Aamdal

Pensjonistforeningen Aker Verdal / Kværner Verdal