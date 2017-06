«Rådmannen holder oss for narr»

Etter fravær i alle folkemøter er det fint at rådmannen er på banen i skolesaken. Det er derimot synd at autoriteten som ligger i rådmannsrollen benyttes på denne måten.

Det er ikke budsjett som skal behandles i dag, det er fremtiden til flere av kommunens grender som skal avgjøres. I henhold til kommunelovens § 23 skal rådmannen påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet.

Rådmannen presenterer en årlig kostnad for å bevare dagens skolestruktur på 32 millioner. Dette er et veldig stort tall, og selvfølgelig gunstig argumentasjon for de som ønsker å legge ned grendeskoler.

Når dette tallet egentlig er mye lavere blir innbyggerne, samt politikerne som skal ta beslutning i saken, holdt for narr. Så enkelt er det. Selv om retningen blir den samme, noe rådmannen gjentar for hver feil vi påpeker.

En reell edruelig kostnadsberegning av hvilke nødvendige investeringer som trengs for å bevare dagens skolestruktur får vi nok aldri se. Rådmannen ønsker det ikke. Arbeiderpartiet ønsker det ikke. Høyre ønsker det ikke.

Gjermund Gomo