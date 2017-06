«Som man reder, ligger man»

Her må det være mange som har feilet, Verdal kommune med politikerne, administrasjonen, helseetaten, kulturetaten og skoleverket som sto midt oppe i utfordringene, for ikke å glemme foreldrene, og ikke minst ungdommene selv. Mange er de familier og venner som er blitt merket av det som skjedde i denne epoken. Det var langt fra lovlig det de foretok seg, og pressens omtale ble deretter. Men presenterer vi oss bedre i dag?

Kommunen var selvsagt på denne tiden opptatt av den negative omtalen forholdene blant ungdommen ga. Avisene gjorde ikke situasjonen bedre med stigmatiserende overskrifter bare de skulle skrive om hendinger i Verdal, og de har vel ikke helt sluppet taket i denne strategien enda.

I dag har vi fortsatt et omdømmeproblem. Denne gangen er det politikerne selv som skaper negative omtaler. Hvem i all verden kunne tenke seg å flytte til Verdal med politikere som er mer opptatt av å «ta hverandre» enn å være løsningsorienterte og konstruktive. Hadde vi ikke hatt proaktive ledere på Ørin, så hadde vi vært i en negativ spiral som akselererte. Nabokommunene melder seg ofte på som vertskommuner for nye virksomheter eller statlige arbeidsplasser. Verdal kommune er helt fraværende. De er vist avhengig av Proneo, og som tar betaling for oppgavene.

Vi har et sentrum som forsøples. Hva gjør kommunen med dette.? Hva gjør kommunen for å få fortgang i realiseringen av «Varehuset»? Presse på, eventuelt legge til rette dersom dette skulle være nødvendig. Ber dere se til Fredrikstad og hva denne kommunen har fått til. Verdal kommunens innsats tyder ikke på at «bolyst» er et satsingsområde.

Vi har et posisjonsparti som er så arrogante og lite ydmyke til omverdenen, at det er bare deres syn på sakene som er de eneste riktige. Dette vil de selvfølgelig imøtegå, men det er uansett slik det oppfattes utad. Ingen normale personer hadde gitt seg ut på å flytte fra et hjem, før de hadde et nytt å flytte til. Verdal kommune så ikke et slikt problem med Ørmelen Bo- og Helsetun. «Stekke kaffe» ble også vedtatt nedlagt før, iflg. ordførerens utsagn i lokalavisa, det var funnet et nytt alternativ. «Arken» er vel det nest som står for tur.

Senterpartiet og opposisjonen ser på seg selv som vinnere av siste kommunevalg, selv om matematikken sier noe helt annet, og at dette synet ikke samsvarer med de demokratiske prinsipper. Det virker som om at uansett hva ordføreren måtte foreslå, er Senterpartiet i mot. I forbindelse med eventuell kommunesammenslåing var opposisjonen også for dette, selv om det motsatte mest sannsynlig kommer til å bli Senterpartiets vinnersak ved årets valg. I lokalavisa ble det sagt at de stemte for sammenslåing med Levanger for å berge småskolene! Kjenner ikke til noen annen kommune enn Levanger, som har lagt ned så mange grendeskoler, og hvorfor skulle de endre på dette? Forstår ikke logikken.

Så har vi «politikere» som sutrer og bærer seg til beste for verdalingene, som det blir sagt, over dumskapen til flertallet i Verdal som ville stå alene. Blant disse er det innvalgte som er mer opptatt av Levangers fortreffelighet enn mulighetene vi har i Verdal. Også disse bør akseptere, «nederlaget» og de demokratiske prinsipper til beste for Verdal. Det er jobben deres, som valgte representanter. Bli heller mer konstruktiv i utspillene.

Politikerne har langt på vært med på gi kimen til splid mellom folket på bygda og i sentrum. Dette agnet tas begjærlig, og flere innlegg bekrefter dette langt på vei. Dette er vel noe av det verste som kan skje.

Lurer på om toppadministrasjonen har en god nok kontakt med folket i kommunen. De er jo ikke her i bygda etter arbeidstid og ser eller føler på folkesjelen. Så vidt jeg vet er det vel ingen av disse lederne som bor i kommunen! Vet at vi ikke kan kreve dette, men de må da ha en stor utfordring. - Det skal ikke være godt å komme seg bort.

Vi kan ikke vente at pressen framstiler Verdal som en god bokommune med slike representanter og vyer, og som kun arbeider for eget parti og egeninteresser.

Skit i Norge leve Toten.

Urias