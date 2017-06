Både en god og en dårlig nyhet

Den tidligere Frp-politikeren, nå uavhengige representant i kommunestyret, John Hermann lover å sette alle kluter til for å få opp en alternativ liste ved valget om to år. For noen er dette åpenbart en god nyhet, men det er nok ikke alle i Verdal som er like begeistret for dagens lokalpolitiske nyhet. Slik den politiske stemningen er på bygda akkurat nå, var nok ikke dette saken som sto øverst på ønskelista for det styrende partiet i Verdal, Arbeiderpartiet. Det er nok de som har størst grunn til å frykte det som kan komme.

To år er imidlertid lang tid i politikken. Stemninger skifter. Derfor er det for tidlig i dag å si noe om hva som kan bli resultatet dersom John Hermann lykkes med å finne gode kandidater som kan samles om et program som gjør at en by- og bygdeliste framstår som et alternativ til de etablerte partiene.

Profilerte kandidater. Initiativtakeren sier at han allerede har luftet ideen med folk, og mange er begeistret. Han vil ennå ikke røpe hvem, men antyder interesse fra samfunnsengasjerte og ressurssterke personer i Verdal.

For tida mangler det ikke på samfunnsengasjerte folk. De to store debattene som har gått det siste året, skolestruktur og eldreomsorg, har skapt stort engasjement. Mange har vært aktive både som aktivister, som deltakere på møter og ikke minst i leserspalten i lokalavisa. Det er lett å forstå at de etablerte partiene kan bli litt skremt når de ser konturene av hvem som kan komme til å fronte et slikt initiativ. Et rent tankeeksperiment fra min side: Hvordan hadde det blitt mottatt om folk som Odd Helge Roksvåg, Stein Aamdal, Tora Strand og Øystein Lynum hadde stilt seg til disposisjon?

Flere kan tape. Arbeiderpartiet framstår som den soleklare motstanderen for en eventuell by- og bygdeliste i Verdal. Men heller ikke de andre partiene vil sånn umiddelbart heie fram en slik konkurrent. Ta Senterpartiet, for eksempel, som helt sikkert har en ambisjon om å gjøre det enda bedre ved kommunevalget i 2019 enn det de klarte sist. Da er ikke førsteønsket å få en slik konkurrent ved sin side.

En ting kan vi i alle fall slå fast: John Hermanns ønsker om en by- og bygdeliste gjør i alle fall ikke verdalspolitikken mindre spennende i tida som kommer.

Roger Rein