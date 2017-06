– Nærpolitireformen har gjort politiet bedre

Debatt

Vi har hytte på fjellet. I 1998 hadde vi innbrudd på hytta. Vi ringte politiet, men de hadde ikke tid til å etterforske den type saker.

Vi hadde nytt innbrudd i fjor sommer. Etter at nærpolitireformen var gjennomført i vårt distrikt. Vi ringte politiet og omtrent før vi kom fram til hytta selv, var to staute politifolk der. De undersøkte grundig for fingeravtrykk og andre spor. Tok intervju med både min mann og meg. Visstnok for å utelukke forsikringssvindel som det var mye av etter hva vi forstod. De tok DNA-prøver av oss for å sammenligne opp mot eventuelt egne funn.

I det hele tatt, en svært positiv opplevelse for oss og i høyeste grad overraskende.

Vi spurte hva som var årsaken til at de foretok en så grundig etterforskning av et hytteinnbrudd. Dette ut fra egne tidligere erfaringer.

Jo, svarte de - dette er en konsekvens av nærpolitireformen. Vår sak var en begrunnelse i seg selv, men en annen viktig forklaring på en så grundig etterforskning, var at hytteinnbrudd ofte er en del av serieinnbrudd. Derfor kan det være rasjonelt å foreta en grundig undersøkelse for å fakke raneren så tidlig som mulig i innbruddsforløpet.

Nærpolitireformen ble innført 01.01.2016. Målet med politireformen er å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer.

Og jeg legger til: Sikre god ledelse.

Jeg heier på nærpolitireformen.

Anne-Brit Skjetne