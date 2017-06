Nu er det sommer i by'n

Debatt

Ellers går dagene som før med valgkamp om skoler, eldreomsorg, veier og hva det du alt er.

Så er Tomtvatnet rundt over for denne gang, og annonsørene var fornøy med påmeldingen, tross mindre enn i fjor.

Et forslag som dere må tenke på er prisen for å melde seg på. 350 kroner er alt for dyrt, og 750 kroner for etteranmeldte. Så jeg tror nok at prisen må ned, skal dere få flere med. Så tenk over det.

Ja det skjer da noe positivt også, når det har blitt flere restauranter, for det er det behov for. Så bygges det rundt hele byen med leiligheter, så det må vel bli nok snart.

Ser at det siste som har blitt foreslått er å rive Innherred Barneheim for å bygge 14 nye leiligheter. Det er forferdelig å lese. Det skulle heller blitt fredet det er jo en bygning som ble bygd før 1900-tallet, så mange barn fikk sin oppvekst der. Det gjorde min mor også fra 1913. Det er forferdelig at ingen har holdt bygningen vedlike. Den kan jo pusses opp til fire leiligheter istedet for å rive hele Barneheimen.

Så er det vel skoleferie for mange, og skoleslutt for mange. Så da er det vel å velge turer både til fjells og utland, men kanskje n oen trives også goidt hjemme, for tross alt er jo Norge det beste ferieland.

