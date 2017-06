Debatt

Øyfrid S. Knudsen, kommunikasjonsrådgiver hos Innherred Renovasjon IKS, hadde den 8. juni et konstruktivt og informativt debattinnlegg angående urimelig søppelavgift.

Urimelig søppelavgift? Vi forstår at det kan oppleves urimelig, men det finnes også rimelige argumenter for at man ikke gir fullstendig fritak, skriver Øyfrid S. Knudsen.

Det var Ella og Jorulf Nordli i Halsan som mente at det var urimelig at de skulle betale søppelavgift all den tid huset er tomt og ubebodd. Fam. Nordli har derfor fått et redusert abonnement til et hytte- og frtidsabonnement på 1356 kroner pr. som de nå har betalt i 3 år.

I forskriften står det i § 2. 2 at «eiendom som blir fraflyttet og bli stående ubebodd, kan etter søknad bli innvilget renovasjon for hytte og fritidseiendom». Men i § 2. 6 står det videre at «hvis det er klart urimelig å pålegge hytte og fritidsabonnement, kan kommunen gi fritak».

Rådmann Ola Stene i Levanger kommune, en av deleierne av Innherred Renovasjon, hevdet i avisa Innherred tidligere om denne saken at «noen kan sikkert oppleve dette som urimelig enkelte ganger, men det får vi ikke gjort noe med».

Levanger kommune er en av ti deleiere i Innherred Renovasjon og hvor Levanger kommune har anledning til å gi fritak, men bare hvis eiendommen er ubebodd.

Summa summarum; regelverket for Innherred Renovasjon vedtas av de ti deleiende kommunene, mens Innherred Renovasjon er forvaltere – Levanger kommune har derfor ikke gjort jobben sin som deleier med kompetanse. Innherred Renovasjon sier at fritak for tomme eiendommer er et sentralt punkt som må vurderes og oppfordrer faktisk de ti deleierne om å komme med innspill.

Rådmann Ola Stene, gjør som Innherred Renovasjon oppfordrer til, nemlig å bruke muligheten til å påvirke, den finnes, slik at folk som betaler en urimelig søppelavgift slipper det.

Harald Berg

Frp