Godt for miljøet, og for politikken

Debatt

Det var et usedvanlig aktivt møte i Levanger kommunestyre sist onsdag. Det er egentlig godt å registrere det, for mye av den politiske oppmerksomheten her på Innherred har den siste tida dreid seg om alt som skjer i Verdal. Det er nesten sånn at det var rett før levangerpolitikerne dro på seg mistanken om at de foretrakk å sitte helt stille i båten i et forsøk på å ikke dra på seg noen form for oppmerksomhet.

Miljøprofil. Interpellasjoner er saker som representantene fremmer på eget initiativ, med et spørsmål til ordføreren som åpner for en generell debatt på saken. I disse sakene kan det også fattes vedtak. Det var hele ni av disse i møtet. Fire var miljørelatert, og alle ble vedtatt med et solid flertall bak seg.

Miljøpartiet De Grønne har en representant i kommunestyret i Levanger. Onsdag kveld fikk Olaug Julie Aasan satt skikkelig fotavtrykk på vegne av seg selv og sitt parti med tre forslag og tre vedtak. Det ene gikk på salg av heliumballonger som skal forsøkes forbys solgt i Levanger. Det andre var en mer restriktiv holdning til bruk av vannskutere. Vedtaket knyttet til å utrede bruken av solenergiproduksjon på kommunale bygg, og en konkret installasjon av solceller på et kommunalt bygg allerede i 2018, er verdt å merke seg. Det peker ut en retning og et tydelig ønske om at de folkevalgte ønsker at Levanger skal framstå som mer offensiv på miljøområdet. Det ser jeg på som positivt, forutsatt at ting blir fulgt opp. Rådmann Ola Stene måtte krype til korset og innrømme at det var ikke gjort stort da han i den åpne spørretimen ble spurt hva som var gjort for for å følge opp kommunens vedtatte klima- og energiplan. For intensjoner er ikke nok. Det må handles også.

Plastposer . Skal det handles i Levanger framover, skal det som handles ikke bæres heim i plastposer. Det var Khalil Obeed (Ap) som fikk med seg flertallet på å lage en plan som i første omgang skal motivere alle butikker i Levanger til å slutte å bruke plastpose, og heller bruke papp- og/eller stoff-pose. At saken vekker debatt i etterkant tyder på at det har noe for seg. Mitt råd: Bruk engasjement og tolk stemningen før vedtaket om å forby plastposer effektueres. Det må bli forstått blant kommunens innbyggere om det skal ha noe for seg.