Forventer grundig Stekke-behandling

Debatt

Var på kommunestyremøte 19. juni 2017. Der ble nytt aktivitetstilbud ved Stekke kafé behandlet.

Her ble det vedtatt at:

1. Kommunestyret i Verdal tar innbyggerinitiativet til orientering, og ber rådmannen realisere dag-, lærings- og mestringstilbud på stekke innen 1. august 2017.

2. Rådmannen bes utrede om det er mulig å drive Stekke kafe etter selvkostprinsippet.

For meg fremstår det veldig usikkert hva vedtaket egentlig betyr.....HVA NÅ?

• Jeg forventer at nedleggingen/omleggingen blir utsatt til kommunestyret har fått utredningen om drift til selvkost "på bordet" og at saken ikke ferdigbehandles administrativt, men politisk.

• Jeg håper beboere og ansatte ved Stekke kafé blir involvert i prosessen for å se på mulighetene og hva som kan gjøres.

• Jeg forventer at Verdal Kommunes administrasjon og folkevalgte gir Stekke Kafé en mulighet til å vise at de kan drive etter selvkostprinsippet og at de da har ett budsjett (og detaljert nok regnskap) å forholde seg til. (Ingen kan drive noe uten ett budsjett og regnskap).

En oppfordring:

Til dere i administrasjonen, komiteer, formannskap og kommunestyre som aldri har avlagt kafeen et besøk anbefaler jeg å ta turen dit å se – snakke med beboerne – og ansatte. Det bekymrer meg at flere av dere ikke vet hva slags jobb som faktisk gjøres på Stekke.

Forventer at beboere, ansatte og befolkningen forøvrig får en tilbakemelding på hva som skjer ifht tidligere utsendt info vedr. nedlegging fra 1. august sett opp imot vedtaket i kommunestyret.

Mona Breding Lersveen