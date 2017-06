Aktiv dødshjelp til sentrum?

Debatt

...der Arbeiderpartiets Svein Erik Veie foreslo å legge ned kinoen i Levanger. Enda mer forundret kan en bli av at dette støttes av et stort antall representanter, ordføreren inkludert. Resultatet ved avstemmingen ble 16 /18. Med en stemme mer for nedleggelse, ville ordførerens dobbeltstemme blitt avgjørende for nedlegging av kinoen.

Med den halvhjertede kinosatsingen som har vært her i Levanger de seinere åra, er det ikke å undres over at kinobesøket er lavt. Det er fristende å peke på Stjørdal til sammenligning. Der var de heller ikke fornøyd med kinobesøket, men valgte å satse i stedet. De fikk sine 3 nye kinosaler og økte besøket fra 28346 i 2014 til rundt 120 000 besøkende siste år!

Verdals kino er også godt besøkt etter satsing på moderne kinodrift. Levanger har en befolkning på omlag 20 000 pluss nesten 2000 studenter. Hvorfor skal ikke det samme kunne skje her i Levanger som i Stjørdal og Verdal? Er det spesielt lurt å sende kinobesøkende ut av kommunen?

Noen hevder at kinobesøkene kan foretas i Verdal. Følger en et slikt resonnement, har Verdal også lokaliteter for ulike kulturaktiviteter… Spesielt miljøvennlig kan vi vel ikke hevde at en slik pendling vil være?

Hva med å se på tidligere planer for modernisering av Festiviteten med utvidelse til 2 – 3 kinosaler? Festiviteten er den eldste bygningen som har vært i kontinuerlig drift som kinolokale siden tidlig på 1900-tallet, på verdensbasis. (Kilde:Idar Kjølsvik i Innherred, 8. oktober 2016) Hvilken markedsføringsverdi kan ligge her? Ved å bruke Festiviteten slik, oppnår en kanskje realisering av noe av intensjonene med Cita Slow-tanken også?

Nåværende planer angående kino, bibliotek og et sted å være for kulturutøverne virker ganske svevende etter siste kommunestyremøte. Jeg unner virkelig kulturaktørene et sted å være etter mange års arbeid med ulike planer.

Grunnet usikkerhet angående Nord universitets interesse for vaskeribygget og kanskje enda mange år med usikkerhet rundt et mulig nytt hotell på havna, tillater jeg meg å komme med følgende ide: Biblioteket og kulturaktørene slår seg samme i nybygd hus på bibliotektomta. I dette huset inkluderes stor sal med scene. Kanskje kan dette gi gode synergieffekter internt i huset også?

Deler av Nedre torg og Jernbaneparken må kunne ofres om tomta vurderes å være for lita. Ellers er det jo positivt at både busser og tog er like i nærheten.I alle fall vil et opplegg med kino og kulturhus i Levanger sentrum skape mer liv og røre i byen.

Jeg synes de lokale entusiastene som satser i sentrum, til glede for de fleste av oss som ønsker et levende sentrum, fortjener støtte i stedet for motarbeiding.

Vi bekymres over at det er for rolig i sentrum. I Innherreds lørdagsavis kunne vi lese om flere «utflagginger». Vi ser imidlertid også positive trekk. Mye bra er gjort for å forskjønne Levanger sentrum, og mange ser et potensiale her. Nevnes kan at det er flere kafeer og spisesteder som er i ferd med å etablere seg.

Kanskje Levanger sentrum kan bli stedet for hygge og opplevelser? Dersom det skulle være ønskelig, må vi ta de grepene som trengs for å få det til.

Laila Aunet