K-styrets debatt omkring utvikling av kulturarenaer

Debatt

Vi som har forsøkt å følge en mer en 20 år lang debatt, gleder oss først og fremst over at K-styret i sitt møte onsdag endelig hadde en grundig runde på det som skulle vise seg å være ganske innfløkt. Det avdekket seg raskt mange agendaer og ulike grupperinger innad i partiene.

En ærlig H-representant ba to ganger om nærmere forklaring på hva man egentlig var i ferd med å vedta ! Det står større respekt av det enn av dem som ikke sa et ord i debatten. Argumentasjonene for de mange sprikende forslag forteller om betydelig usikkerhet og åpenbar uenighet.

Krf-representant Lund sammenlignet besøkstall fra Festivitetens ene kinosal mot 2-sals kino på Verdal og 3-sals kino på Steinkjer, og kom med den oppsiktsvekkende konklusjon at Festiviteten lå lavest i besøkstall. Det blir etter mitt syn som å sammenligne omsetningen på Magneten kjøpesenter med Kiwi. Levangerfolk drar til kinoen på Verdal fordi tilbudet er større- ikke fordi de har et brennende ønske om å dra til Verdal ! Slik argumentasjon liker mange av oss dårlig. Representanten kjenner nok ordene konkurransevridning og konkurransefortrinn , vil jeg tro. Det som sammenlignes må være sammenlignbart.

En stor kulturarena på Havna er iflg endelig vedtak ikke lenger knyttet til det nedlagte vaskeriet som av enkelte har vært selve colombi egg for storsceneløsning. Ordet vaskeri ble fjernet i løpet av debatten, og nevnes ikke i vedtaket . Dermed må det nye tegninger og kostnadsoverslag til. Driftsutgifter kan sjølsagt heller ikke beregnes. H-representantens bekymring er meget forståelig. Hun ble beroliget med at K-styret ikke vedtok bygging av noe som helst, men bare at man- hvis forutsetningene er til stede - i såfall skal bygge på havna først. Slik jeg leser debatten og vedtaket fra K-styret onsdag kveld , er vi muligens kommet et lite steg videre i det som avisa Innherred har kalt en selsom debatt. Sikker er jeg ikke.

Administrasjonen skal fortsatt arbeide for å få startet realisering av en større kulturarena på havna . Hva og hvor , og til vilke omkostninger synes fortsatt ukjent. Deretter blir det bibliotekets tur, og til slutt Festiviteten i en eller annen skikkelse. Sjøl om noe planlegging kan gå parallelt ,viste debatten og alle forslagene at mangt og mye henger sammen. Delvis henger realisering på eksterne aktører som verken rådmannen eller politikere kan styre.

K-styret drøftet en rekkefølge for den kommunale satsing i kulturarenaer. Fortsatt er det svært mye hvis , og så fremt i fall. Vi fikk svært tydelig demonstrert at politikk er det muliges kunst. Når det en gang kommer til konkrete og kostnadsberegnede prosjekter, får vi den virkelige debatten. Sålangt ser jeg ikke annet en intensjoner og svært ulike politiske prioriteringer når det diskuteres kultur.

Per Anker Johansen