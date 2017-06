Kirkegata i Levanger er miljøkriminalitet

Debatt

Av Innherred 24.juni ser vi på nytt at banker/ butikker blir skremt bort fra gata av den voldsomme biltrafikken med støv og dårlig luftkvalitet.

For at Kirkegata i Levanger kan bli en gate med trivsel, og ikke en gjennomskjøringsgate for bilister / trailere og motorsykler som burde kjøre E-6, må det gjøre noe drastisk.

For noen dager siden var det sykkelløp/ gateløp i sentrumsgatene. Alle gater bortsett fra Sjøgata var avstengt.

Sjøgata hadde noe mer trafikk en vanlig, men hvor ble alle bilene av?

Et eksempel kan nevnes. Biler som kom nordfra og skulle til Magneten eller sykehuset kjørte E- 6, og ikke gjennom sentrum. Tungtrafikken og traktorer som kjører Kirkegata fant også andre muligheter.

Det nytter ikke å skylde på Magneten kjøpesenter. Den er kommet for å bli.

Men noe kan gjøres og dette må de folkevalgte i Levanger ta alvorlig.

Problemet er at Kirkegata er en del av Fylkesvei 774 (Mule-Branes).

Jeg har tidligere påpekt at fylkesvei 774 kan oppgraderes til Riksvei.

Fylkesvei er en norsk vei i fylkeskommunal eie og som vedlikeholdes av Statens Vegvesen.

Riksvei er det Staten som dekker utgiftene til utbedring. Jeg tror ganske sikkert at det blir lettere og forhandle med staten enn fylket.

Dette gjelder utbedringer. Kirkegata er i en elendig forfatning.

Men det er ikke nok. Gjennomgangstrafikken må ned. Gata må bli en trivselsgate for de som skal til byen. Og det må lages hindringer for alle de som bare skal kjøre gjennom byen.

Kirkegata må bli en miljøgate. Vi har et fint eksempel på Sjøgata.

Gata må steinlegges fra Levanger bru til Levanger Videregående.

Ved alle gatekryss må det bli forhøyede gangfelt som i Sjøgata.

Hele parkdraget mellom Sejersteds Park og torvet må forhøyes, som i Sjøgata.

Det må bli lyskryss Kirkegata/ Bakkegata grunnet den store trafikken til Sykehuset.

Rundkjøring ved Levanger bru som må inkludere Kirkegata, Ravns gate, Helga den fagres gate og en ny avkjøringsgate som kobles til Elvegata.

Samtidig oppheves forkjørsretten i Kirkegata.

Dette vil helt sikkert bremse trafikken i Kirkegata for alle de som bare skal kjøre gjennom gata, og ut på andre sida som nå.

Vi får sikkert ikke fylket med på denne satsingen. Jeg har en følelse av dem der inne på Steinkjer hater denne gata.

Derfor må kommunen forhandle med staten, - Vegdirektoratet og Miljødirektoratet. Oppgradering til Riksvei.

Eller kanskje nedgardering til bygdevei/ gate. Da bestemmer kommunen selv, og kan søke om støtte fra statlige etater slik det ble gjort i Sjøgata.

Da vil også butikkene komme tilbake, for kjøpesenteret Magneten har, og vil etter hvert også få sitt trafikale problem.

Asbjørn D. K. Eklo