Debatt

Levanger kommune hadde et «produktivt» kommunestyremøte den 21.06.17.

Dagen burde vært avmerket på primstaven med et tegn for «tåpelige forbud».

Hør hva kommunepolitikerne i Levanger vedtok:

Forbud 1 – Heliumballonger: «Rådmannen bes starte arbeidet med å endre politivedtektene slik at salg av heliumballonger kan forbys i Levanger kommune.» (MDG sitt forslag. 28 mot 4 stemmer.)

Forbud 2 – Plastposeforbud: «Deretter fremlegges et forslag for å forby plastpose i Levanger.» (AP sitt forslag. 20 mot 12 stemmer.)

Forbud 3 – Vannskuterforbud: «Levanger kommune innfører en midlertidig forskrift i tråd med den tidligere forskriften, slik at vannscooterkjøring må foregå minst 400 meter fra land og at man på veien dit kan det holdes maks fart på fem knop.» (MDG sitt forslag. 25 mot 7 stemmer.)

Norske politikere synes at det meste skal være forbudt eller strengt regulert. Skateboard var forbudt i Norge i 12 år, frem til 1989. Venstre, Senterpartiet og enkelte stortingsrepresentanter fra Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet ville ha forbud mot farge-TV. Inntrykkene kunne bli for sterke med farger.

Som en av de første kommunene i landet har Levanger i praksis vedtatt et lokalt totalforbud mot bruk av vannskuter. Oslo er en annen.

Hadde bruken av motorbåter og vannskuter i indre deler av Trondheimsfjorden vært som i indre deler av Oslofjorden kunne jeg kanskje forstått forbudet.

Men her? Det er knapt båter på fjorden og det er langt mellom hyttene. Det er mer enn nok plass til at alle kan nyte sjøen på sin måte uten forbud mot spesielle fartøystyper.

Politiet må bruke mye ressurser på disse tåpelige forbudene, i stedet for ekte kriminalitet. Er det rart at politiet på Innherred har mangel på ressurser når et nærmest enstemmig kommunestyre sier at de skal bruke tiden sin på å straffe fredelige folk med heliumballonger? Politiet henlegger 3 av 4 anmeldte voldtekter og 8 av 10 vinningsforbrytelser som innbrudd, tyveri og nasking.

Synes du det er bra med stadige frihetsinnskrenkninger, og at politiet må etterforske stadig flere forbrytelser uten offer i stedet for ekte kriminalitet som voldtekt og innbrudd? I så fall kan du trygt fortsette å stemme på de etablerte stortingspartiene.

Vil du derimot ha mer frihet – og at politiet skal fokusere på ekte kriminalitet – må du stemme på Liberalistene. Liberalistene er det eneste politiske partiet som vil behandle myndige mennesker som voksne, og ikke forby alle valg som politikerne mener er gale.

Anders Hynne

Stortingskandidat for Liberalistene i Nord-Trøndelag