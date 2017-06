Jeg betrakter det som et arbeidsuhell

Debatt

John Arne Moen, sjefredaktør i Trønder-Avisa, skrev forleden en lørdagskommentar der han etterlyste et tettere samarbeid på Innherred. Kommunene fra Snåsa til Frosta bør nå se mulighetene av et Trøndelag i endring, gå tettere sammen og se hvordan de kan bygge styrke i lag. Ei lita uke etterpå var ordførerne i de samme kommunen ute med et felles innlegg i samme avis. Her lovprises samarbeidet på Innherred, og de skrev under på at de ser store muligheter for Innherredskommunene i et nytt Trøndelag.

Påholden penn? Jeg må si jeg blir overrasket over holdningen til våre ordførere, Bjørn Iversen og Robert Svarva, hvis de virkelig mener at framtidsvegen for Levanger og Verdal er nordvendt. Deres underskrifter på det nevnte innlegget måtte da være skrevet med påholden penn? Det må i alle fall betraktes som et arbeidsuhell.

Det er greit nok at de nevnte kommunene har et samarbeid på mange områder, men våre ordførere kan da ikke mene i fullt alvor at de vil gå via Steinkjer når de skal ta en posisjon i det nye Trøndelag. I vår region, med et næringsmessig fokus på utvikling av industri, helse og utdanning, må det da først og fremst handle om å posisjonere seg vis-à-vis Trondheim. Selv om Steinkjer vil få status som administrativ «hovedstad» i det nye fylket, er det vel ingen som er i tvil om at det er Trondheim og byens omland det først og fremst vil handle om.

Da blir spørsmålet: Hvilke strategiske grep bør Levanger og Verdal ta for å sikre sine interesser og utnytte mulighetene som byr seg når fylkesgrensen viskes bort? Hvem er de mest nærliggende å samarbeide med? Steinkjer? Eller Stjørdal?

Om noen spør er i alle fall ikke jeg i tvil om retning. Tar jeg ikke mye feil vil også Stjørdal være interessert i å ha oss med på laget. Kommmunen ligger svært strategisk til, med flyplass, et voksende næringsliv og kort veg til Trondheim. Men de ønsker ikke å bli slukt av Trondheim. En viss motvekt vil de være. Da kan det styrke deres posisjon om de utvider sitt regionsamarbeid nordover. Værnesregionen, som Stjørdal er motor i, består i tillegg av Selbu, Tydal, Meråker og Frosta. Jeg tror de vil ta imot Levanger og Verdal med åpne armer.

(Lederkommentar i Innherred 29. juni)