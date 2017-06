Nei Arbeiderpartiet, nedleggelse av kinoen er ikke styrking av kulturlivet

Debatt

Under kommunestyret i Levanger onsdag 21 juni diskuterte de folkevalgte den videre fremdriften for kulturarenaene i Levanger kommune. Dette er en gladsak, i og med at utvikling av kulturarenaer er en sak som ofte har hatt tendensen til å bli nedprioritert. Både nytt kulturhus på havna, oppussing av biblioteket og ny kino ble diskutert, og alle forslagene som lå på bordet er forlag som fører til god kulturutvikling. Selv om det ble vedtatt at den videre kultursatsningen skulle foregå på havna, var det et annet forslag som fikk vel så mye oppmerksomhet. Arbeiderpartiets Svein Erik Veie foreslo å legge ned Festiviteten som kino, med stor støtte blant sine egne partifeller. Selv om forslaget falt, manglet det kun to stemmer for å få gjennomslag.

Det er trist at en debatt om kulturutvikling blir preget av en debatt om å legge ned kinoen. I forslaget fra Veie ble det presisert at pengene man sparer på å legge ned kinoen, skal brukes på andre kulturelle aktiviteter. I prinsippet høres det ikke så aller verst ut, men Arbeiderpartiet skjønner ikke at uansett hvor mye penger man skyter inn i kulturelle aktiviteter, vil det aldri klare å fylle funksjonen en kino har. Arbeiderpartiet får det til å høres ut som om en nedleggelse av Festiviteten vil styrke kulturlivet. Nei Arbeiderpartiet, en nedleggelse av kinoen er ikke en styrking av kulturlivet. Snarere tvert imot.

Ifølge SSB’s kulturbarometer for 2016 er kino det mest benyttede kulturtilbudet i Norge, og 2016 var et rekordår med tanke på antall besøkende. Hvis man ser på besøkstallene på kinoene på Innherred er Verdal kino mye bedre besøkt enn Levanger kino. De fleste som har mulighet drar heller til Verdal for å se film, enn til Festiviteten. Verdal har fått utviklet kinoen sin med moderne teknologi, noe som gjør det til en bedre kino enn Festiviteten. Det er derfor fint å se at Levanger ønsker å bygge nye kinolokaler med flere saler, der teknologien blir modernisert fra Festivitetens standard. Likevel er det trist at deler av Arbeiderpartiet gikk inn for å legge ned Festiviteten FØR en ny løsning er på plass.

Vi skal ikke glemme at selv om mange levangsbygg drar til Verdal for å se film, er det også noen som velger å dra til Festiviteten. Det er nemlig ikke slik at alle har mulighet til å komme seg til Verdal for å se film. Det er ikke slik at alle trenger 3D surround lyd for å ha en god filmopplevelse. Denne debatten handler om så mye mer om penger. Denne debatten dreier seg om kulturmangfold. Denne debatten dreier seg om å gjøre Levanger til et enda mer attraktivt sted å flytte til. Denne debatten handler om å bevare livet i Levanger sentrum og om å sørge for at også de som ikke har mulighet til å komme seg til Verdal kan få et godt kulturtilbud.

Derfor ønsker Innherred FpU å bevare Festiviteten som kino inntil et nytt alternativ er på plass.

Mats Persøy

Nestformann Innherred FpU