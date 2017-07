Har blitt ti år, mot mange odds

Debatt

Da store bedrifter møtte veggen, var det for noen tiår siden ganske vanlig at lokale og regionale myndigheter gikk til staten. De ble enige om en redningspakke. Ikke sjelden gikk den ut på at lokalsamfunnet fikk en pott med penger som skulle brukes på å utvikle nye arbeidsplasser. Man kalte det en omstillingskommune, og folk ble ansatt i en prosjektorganisasjon som skulle gjøre jobben. Gjennom en periode på fem – ti år ble det lagt det mye ressurser for å skape alternative arbeidsplasser. Så skrev hele satsingen seg inn i historien, enten som vellykket, litt vellykket eller noe som var langt dårligere.

Annerledes. Verdal har en annerledes historie. En vellykket sådan, som ulikt folk i et par tiår nå har både likt å høre og lære av. Jeg kunne sagt og skrevet mye om det, men i dag handler det om denne ukas tiåring, Proneo som ble etablert som selvstendig selskap i etterkant av omstillingsprosessen på Ørin. I stedet for å legge ned omstillingsorganisasjonen, som var det vanlige andre steder, ble det gjort et valg om å kommersialisere selskapet. Det ble først og fremst gjort fordi her var det samlet mye god kompetanse og kunnskap, i et miljø som man ønsket å ta vare på og videreutvikle. Det gikk ikke så verst.

Vital 10-åring. Denne uka har Proneo gjort litt ekstra stas på seg selv. Selskapet har vokst til 22 ansatte, som sitter både i Verdal, i Stjørdal og tidvis på Skogn. De har også vokst fra å være lokal, til å bli en regional og tidvis nasjon aktør som rådgivere innenfor entreprenørskap og næringsutvikling. De har tatt en god posisjon. Det var ikke opplagt at det nye toppindustrisenteret valgte å legge sin første pilot til Innherred, koordinert av Proneo. Det sier også noe om posisjonen at nestkommanderende i Sintef, Reidar Bye, velger å bruke noe av sin tid som styreleder for selskapet i Verdal.

Det blir ikke gull alt som glimrer innenfor bransjen som Proneo opptrer i. Å rådgi næringsliv blir ikke enklere når næringsvirksomhet blir enda mer en risikosport med de store endringer vi kan ane framover. En vital 10-åring har lagt et godt grunnlag for egen del. De blir spennende å følge framover. I hvert fall i fem–ti år til, for å sitere en styreleder som følte han var dristig da han turte å se så langt fram i sin hilsningstale til jubilanten.