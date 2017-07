Ingen oppfølging av klimaplanen i Levanger

Debatt

Flertallet i kommunestyret i Levanger har et avslappet forhold til oppfølging av egen vedtatte klima- og energiplan fra 2009, som inneholder konkrete mål om kutt av klimagasser innen gitte tidsfrister. Evaluering av planen skulle skje årlig fra 2011. Det har ikke skjedd.

Evaluering av planen er de siste årene blitt etterlyst av Besteforeldrenes klimaaksjon, Per-Einar Weiseth fra Venstre og Jostein Trøite fra SV, sist av Besteforeldrenes klimaaksjon i spørretimen i kommunestyremøte 21.06.17.

Men det store flertallet i kommunestyret virker lite interessert i å følge opp, og iverksette nødvendige tiltak for å nå målene i planen.

Årsberetning 2016 for Levanger kommune, på 98 sider, er oppsiktsvekkende uten omtale av tiltak mot den største trusselen mot livsvilkårene på jorda for kommende generasjoner, nemlig klimagassutslippene som fører til alvorlige klimaendringer. Mye kan gjøres lokalt, selv om vi også må handle globalt. Andre kommuner, f.eks Trondheim, har en helt annen fokus på utfordringene, og har satt i verk flere tiltak for å redusere utslippene lokalt.

Våre lokale politikere må våkne opp, og forstå hva som er i ferd med å skje, og hvordan dette kan ramme våre etterkommere dersom ikke klimagassutslippene tas mer alvorlig.

Besteforeldrenes klimaaksjon er optimistiske, og tror at noe kan gjøres, men da må flere av våre politikere engasjere seg.

Hilde Løvås

Ingrid Hoøen

Besteforeldrenes klimaaksjon, gruppa i Levanger