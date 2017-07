Kom dere på kamp, ærede godtfolk!

Debatt

Vi er en gjeng med utflyttere fra Levanger som følger vår lokale fotballklubb, som faktisk spiller på 2.nivå i Norge, rundt omkring på kampene de har på Østlandet. Dette har vi stor glede av og vi tar det ikke for gitt at vår klubb ligger der de ligger; i opprykkskampen i OBOS-ligaen. Det bør ingen gjøre!

Vi i Avd Sør husker godt kampen mot Follo den 25.oktober 2015. Follo ledet etter 1.omgang og vi hadde ramlet ned på nedrykksplass. Undertegnede snudde seg mot de 15 personene som stod på bortetribunen og sa: «Taper vi nå er vi ferdige. Da rykker vi ned og kommer kanskje aldri opp igjen!»

Alle begynte å rope og heie så høyt de kunne. Vi eide plutselig stadion. Levanger snudde kampen og vant.

15 supportere, spillere og trenere stod sammen og jublet etter kampen. Ingen av oss kjente hverandre men jeg tror vi alle følte at vi vant kampen sammen, som en enhet.

Dere som bor på Innherred er så heldige som har et lag i toppfotballen som dere kan ha gleden av å støtte på samme måte. Vet dere egentlig det? Jeg har gjennom mitt engasjement i fotball møtt flere sportsjournalister og alle vil snakke om Levanger FK. Vi er altså iferd med å etablere oss som et lag hele Norge vet om og som man kan regne med.

Det kommer ikke av seg selv. Klubben har mange fantastiske ildsjeler. Men alle må bidra. Du også! Nordtrøndere må støtte sitt lokale lag. Lokale bedrifter må også se den store verdien som ligger i å fortsette og i tillegg øke sponsing av Levanger FK, for klubben satser nemlig riktig. De bygger seg sakte og fornuftig opp og frem. Og lykkes vi vil Nord Trøndelag i fremtiden ha et lag i Eliteserien. Men da må vi alle ha samme mentalitet som i 2.omgangen mot Follo i 2015 fremover. Vi må kline til hele tiden.

Jeg er gammel nok til å huske at nesten ingen i Nord Trøndelag holdt med Rosenborg før utpå midten av 80-tallet. Før det gjaldt lokal tilhørighet. Jeg forstår godt at det er en overgang for mange av dere. Overgangen fra å holde med Rosenborg til å holde med Levanger. Det er helt naturlig. Selv har jeg slått opp med Rosenborg for lenge siden. Det oppfordrer jeg alle til å gjøre. Bestem deg iallefall for at Levanger står over Rosenborg. For jeg har troa!

Klubben trenger også stabilitet. Og vi i Avd Sør mener at Magnus Powell må fortsette. Kontrakten hans går ut etter sesongen og den bør fornyes. Gjerne en meget lang kontrakt. Dette har skjedd med lignende klubber tidligere i fotballhistorien. Klubber som nå er store. For Powell vil da få muligheten til noe bare veldig få trenere toppnivå har hatt før ham. Nemlig å bygge et lag, en kultur, et nord trøndersk samhold, samle et folk, en by, et lag og ett Levanger.

Kom dere på kamp ærede godtfolk på Innherred. Rens strupen og ta frem alt dere har av engasjement når dere skal heie våre egne frem til seier over Bodø Glimt!

Ole Bernt Krogstad

For Avd Sør - Levanger FK Support