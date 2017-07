Norge trenger fagarbeidere

Debatt

Dagens regjering fokuserer kun på ekstra teoretiske undervisningstimer og gjøre ingenting for fagutdanningen. Vi vil at flere utdanner seg til fagarbeidere, og at Norge skal ha verdens beste fagutdanninger – fra skole til læreplass til høyere yrkesfaglig utdanning.

Når vi vet at de beste ingeniører har vært fagarbeidere før de tok videreutdanning, og når vi vet at verdiskaping egentlig er fagarbeidere sitt verk i form av tjeneste og produksjon da må skolen og arbeidslivet samarbeide tettere, slik at flere yrkesfagelever får tilbud om å veksle mellom arbeid og skole fra tidlig i utdanningsløpet, og også få mulighet til etter- og videreutdanning gjennom doble fagbrev og en styrket fagskole.

Det må bli bedre overgangsordninger mellom fagskole- og universitets- og høyskoleutdanningene.

I motsatt til dagens regjering som svekker fagarbeidernes status både sosialt og økonomisk vil LO og Arbeiderpartiet stå sammen om å styrke yrkesfagenes stilling i skolen og legge bedre til rette for at flere motiveres til å velge utdanninger vi trenger når vi skal bygge landet. Derfor vil vi:

Gi praktiske ferdigheter en større plass for alle elever tidlig i skoleløpet gjennom flere praktiske undervisningstimer.

Øke lærlingtilskuddet tilsvarende det en skoleplass koster.

Oppdatere utstyr på yrkesfagskolene slik at opplæringen blir mer relevant.

Sikre at alle elever som er kvalifisert, får læreplass.

Den yrkesfaglige utdanningsretningen må gi gode utviklingsmuligheter hele veien fra grunnskole til høyere yrkesfaglig utdanning.

Styrke trepartssamarbeidet i kompetansepolitikken.

Janne Grete Stensholm

Khalil Obeed

Samarbeidskomiteen

LO/Ap i Levanger