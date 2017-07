Det offentlige må feie for egen dør!

Debatt

Brann og redning i Innherred samkommune sendte i slutten av mai et informasjonsskriv til de flere hundre hytteeierne i Levanger og Verdal. Der kan vi lese at det blir pålagt krav om feiing og branntilsyn på alle hytter og fritidsboliger. Brann og redning har som mål å komme i gang med feiing og tilsyn allerede i januar 2018.

Hytteeiere har selv hatt ansvaret for branntilsyn og feiing av skorsteinen i flere tiår. Det har fungert godt og vært billig. Om ikke lenge kan hytteeierne vente seg en årlig faktura på flere hundre kroner for denne «tjenesten». Som Innherred samkommune skriver i sitt informasjonsskriv til hytteeierne: «Eiere av fritidsboliger får feiegebyr hvert år uavhengig om det gjennomføres feiing og tilsyn for dette året.»

Grunnen til endringene er ny forskrift om brannforebygging som trådde i kraft 1. januar 2016. Forskriften har bestemmelser om at hytter og fritidsboliger skal være underlagt lovpålagt feiing og tilsyn fra brannvesenet. Det er Høyre og Fremskrittspartiet som har innført denne forskriften.

Det er ca. 400 000 hytter og fritidsboliger i Norge. Årlig brenner ca. 100 av disse. Det betyr at den årlige risikoen for brann i en hytte eller fritidsbolig er 0,025%. Det er en svært lav risiko. Hytte eller fritidsbolig er et av de tryggeste stedene å oppholde seg.

I 2015 var det 35 personer som døde i brann i Norge. Mer enn halvparten av alle som har dødd i brann de siste årene har vært over 70 år, og nærmest alle som har dødd i brann de siste årene har tilhørt en høyrisikogruppe. Nesten uten unntak er det eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusmisbrukere som har omkommet i brann de siste årene. Brukere av hytter og fritidsboliger tilhører en lavrisikogruppe. De siste årene har det knapt vært dødsfall som følge av brann i hytter og fritidsboliger.

Så langt i 2017 er det 16 personer som har omkommet i brann i Norge. Ti av de omkomne døde i enebolig, tre i tomannsbolig, to i boligblokk og en i fiskebåt. Ingen har omkommet i brann i fritidsbolig eller hytte.

Det offentlige må feie for egen dør, og gi de svakeste i vårt samfunn den omsorgen og brannsikkerheten de fortjener. De som dør i brann er eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusmisbrukere. Disse gruppene bor som regel i kommunale boliger eller har omfattende hjelp fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Dersom våre politikere virkelig ønsker å bedre brannsikkerheten bør de gi brannvesenet beskjed om å bruke tiden sin på hyppige tilsyn på sykehjem, omsorgsboliger, i rusboliger og hjemme hos eldre med hjemmesykepleie. Det er der folk dør i brann. Ikke på fjellhytter.

Våre lovkåte politikere fra Rødt, Sv, Mdg, Ap, Sp, Krf, V, H og Frp innfører til stadighet tåpelige og kostbare krav uten nytte. F.eks. lovpålagt krav om feiing av piper på fjellhytter. Det fører til byråkratisering og at de offentlige utgiftene eser ut. I 2017 planlegger Høyre og Fremskrittspartiet å bruke 1 295 milliarder kroner. Det er ny rekord.

Tror du det er en enorm forskjell mellom de etablerte stortingspartiene? Da bør du se tallenes tale. Faktum er at forskjellene – selv mellom Sv og Frp – er svært små. Høyre og Fremskrittspartiet er blå utenpå, men røde inni.

Vil du bestemme over ditt liv og din eiendom? Ønsker du slutt på tåpelige og kostbare krav uten nytte? Vil du vingeklippe politikerne og kreve selvråderett? Da er det kun et valg – Liberalistene!

Anders Hynne

Stortingskandidat for Liberalistene i Nord-Trøndelag