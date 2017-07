Håndtering av husholdningsavfall fra hytteområdene i Levanger

Debatt

Levanger Kommune har vedtatt å innføre renovasjon i hytteområdene i Levanger.

I rundskriv datert 011098 fra Miljødepartementet. «Kommunens myndighet og plikter etter forurensningsloven». Denne beskriver kommunenes ansvar til bl.a. håndtering av forbrukeravfall. Denne loven har ingen egen bestemmelse om avfall fra hytter, da den gjelder for alle typer forbrukeravfall. I avsnitt 3.3 Kommunens oppgaver på avfallsområdet beskrives kommunenes ansvar detaljert. Og for §30 beskrives dette slik, sitat:

Kommunen skal sørge for innsamling av forbruksavfall. Kommunens innbyggere plikter i utgangspunktet å være tilknyttet den kommunale innsamlingsordningen ved å betale avfallsgebyr og holde forskriftsmessig oppsamlingsutstyr. Avfallsbesitteren har imidlertid ikke noen plikt til å levere avfall til den kommunale innsamlingen så lenge avfallet bringes til lovlig anlegg eller tas vare på på en betryggende måte i samsvar med forurensningsloven § 28.

Sitat slutt. (Dette er den delen av §30 som er relevant i dette tilfellet)

Levanger kommune har vedtatt at det skal samles inn forbrukeravfall fra hyttene i kommunen, men kommunestyret har ikke detalj bestemt hvordan dette skal samles inn, ut over det som står i samarbeidsavtalen.

Kravet i loven er at avfallseieren er pliktig til å samle sammen avfallet og ta vare på dette på en betryggende måte. Lovens krav vil være oppfylt selv om det tillates at avfallet tas med heim og legges i våre avfallsdunker der.

Innherred Renovasjon har i flere avisinnlegg beskrevet avfallsmengden fra våre fjellområder som stort og at det er nødvendig med en innsamlingsordning. IR har forsøkt å beregne mengden avfall som en funksjon av hyttestørrelsene.

Etter min erfaring så er det ikke hyttene som produserer avfall, men vi menneskene som bruker dem.

Hver person produserer omtrent den samme avfallsmengden uavhengig av hvor vi er.

Følgelig produserer vi ikke noe avfall der vi bor når vi er på hyttene våre.

Min erfaring fra hytten vår er at vi nok produserer noe mindre på hytta, da papp og papir emballasje o.l. blir brent i ovnen og avisene blir brukt til opptenning. Hvor mye forbrukeravfall produserer vi i hyttene våre? Personlig har vi ei helt vanlig hytte i Vulusjøområdet på 75 m2. Stort sett brukes den bare av to voksne personer, men enkelte helger har vi besøk av barn og barnebarn. Vi har ca. 35 helg- og enkeltnatt overnattinger på hytta i løpet av året, påsken og ferien medregnet.

Det er nok noen som bruker hyttene sine mer enn oss, men de fleste har nok færre overnattingsdøgn i hyttene sine.

På ei vanlig helg har vi med alt avfall i en halvfull grønn plastpose. I tillegg til tomflasker og bokser som tas med heim for innlevering mot pant). Enkelte helger, hvis vi har vært mange på hytta kan det bli nesten en vanlig plast handlepose. Dvs. vi produserer 2-3 liter i gjennomsnitt for en helg. Jeg antar vi er en gjennomsnittlig avfallsprodusent på hyttene.

I områdene ved Vulusjøen, Tomtvannet og Grønningen er det ca. 700 hytter. Hvis alle produserer samme avfallsmengde som det vi gjør fra hytten vår så produserer vi til sammen: 3 liter/tur x 35 turer x 700 hytter = 73 500 liter eller 74 m3 i løpet av året.

For ikke å underdrive og å ta høyde for at noen bruker hytta mer enn det vi gjør og at de produserer noe mer avfall og inklusivt noe ekstra avfall som følge av oppussing ol.(eks malingsspann) så bør en muligens ta høyde for 100 – 150 m3 avfall, eller 2-3 m3 til sammen på de tre planlagte oppsamlingsplassen pr. uke.

Ryktene sier at Innherred Renovasjon planlegger en avgift til hyttene på kr 1365 pr hytte og med 700 hytter gir dette 955 500 kr pr år. I henhold til hjemmesiden til Steinkjer kommune (http://www.steinkjer.kommune.no/renovasjon-betalingssatser-2017.4538901-74191.html) har de en hytterenovasjon hvor de betaler i 2017 kr 740 pr hytte.

Dette avvises av Innherred Renovasjon med at de i Steinkjer blant annet har et enkelt system.

Hvem i Levanger har etterspurt et mer komplisert system?

Praksis har i alle år vært at vi alle tar med avfallet med heim og leverer det i våre faste avfallsdunker noe som tilfredsstiller kravet i loven. Noe enklere enn dette kan ingen få det, og det er en praksis vi alle er godt fornøyd med.

Hvorfor skal Innherred Renovasjon få lov til å tvinge på oss sitt kostbare opplegg? Kommunestyret har pålagt Innherred Renovasjon å utarbeide et opplegg for innsamling i samarbeid med hytteforeningene. Innherred Renovasjon har tydeligvis ikke interesse eller evne til et slikt samarbeid for å finne en løsning alle er tjent med. Sannsynligvis vil alle ta med avfallet heim, når det først er pakket ned i ryggsekkene og tatt med inn i bilene, i stedet for å stanse ved en av de 3 oppsamlingsplassene som er planlagt.

Men for dette regneeksemplets skyld, antar jeg at alt avfall legges på oppsamlingsplassene, dvs. i størrelsesorden 100 – 150 m3 pr. år. Dette gir i gjennomsnitt mindre enn 3 m3 pr uke.

Innherred Renovasjon bør lett kunne samle inn dette med 1 bil og to mann i løpet av en dag annen hver uke (slik IR praktiserer for den øvrige avfallsinnsamlingen). Enda vil det bli tid til noe behandling av avfallet ved gjenbrukstorget.

Jeg vet ikke hva kalkulasjonssatsen er ved IR, men hvis vi antar kr 700 pr time pr mann (lønn, administrasjon, driftskostnader, bil og lignende), vil innkjøringskostnadene være: 2 mann x 7,5 timer pr dag x 26 dager x 700 kr / time vil dette koste kr 273 000, noe som er vesentlig lavere enn de kr 955 500 IR planlegger å belaste hytteeierne.

Hvis vi fordeler kr 273 000 på de 700 hyttene som er berørt, vil avgiften bli kr 390 pr hytte.

(Ut fra dette er det ikke sikkert avgiften på Steinkjer er spesielt lav)

IR vil sikkert hevde at den avfallsmengden jeg har beregnet er ALTFOR lav.

Men med de korte avstandene det er til oppsamlingsplassene er det ikke urimelig å forvente at IR skal kunne hente 4-5 fulle billass i løpet av en arbeidsdag.

Dvs. IR kan hente det mangedobbelte uten at kostnadsestimatet mitt må økes.

(Med de små avfallsmengdene som sannsynligvis blir på de tre oppsamlingsplassene, bør dette kunne tas med på de ordinære rutene i Okkenhaug, Kolberg og i Markabygda uten vesentlige merkostnader for IR uten at det må kjøres ekstraruter.)

Høyres Sigvard Gilstad har i avisinnlegg foreslått at alle som har hytte på fjellet ilegges en ekstra avgift på i størrelsesorden kr 300 på renovasjonen de har heime, for å dekke eventuelle merkostnader IR har ved at vi tar med oss avfallet heim.

Dette forslaget ser ut til å dekke alle tenkelige merkostnader IR har ved en slik løsning.

Men jeg har ikke registrert at IR har svart på dette forslaget.

Derfor vil jeg be om at kommunestyret i Levanger og / eller styret for Innherred Renovasjon pålegger administrasjonen i IR en forsøksordning over 3-5 år hvor de ut fra befaringer i hytteområdene, i samarbeid med hytteforeningene, kartlegger og dokumenterer eventuelle avfallsproblemer i fjellet.

Ut fra en slik innsamling av fakta kan en beslutte hvordan den permanente løsningen skal bli. Det er ikke tilstrekkelig å innføre en løsning bare ut fra administrasjonen i IR sine synsinger.

Egil Lutdal