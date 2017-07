Regjeringen styrker yrkesfagene

Debatt

Vi har økt lærlingtilskuddet. Vi stiller strengere krav til både private og offentlige arbeidsgivere om å ta inn lærlinger. Vi endrer yrkesfagstrukturen slik at den er mer tilpasset arbeidslivets behov, og sørger for at mer av teorien er relevant for praksis. Vi har også lagt frem en fagskolemelding med 48 tiltak som skal heve kvaliteten på utdanningen, og gjøre fagskoleutdanning mer synlig og attraktiv som et alternativ til annen høyere utdanning.

Denne regjeringen har satt i gang et stort løft for yrkesfagene. Det er et viktig arbeid. Vi er likevel langt fra å være i mål. Det er fortsatt for mange som står uten læreplass, og for mange som faller fra. Vi vil derfor fortsette jobben med å styrke yrkesfagene.

Janne Grete Stensholm og Khalil Obeed skriver i Innherred at vi trenger flere fagarbeidere. Jeg er helt enig med dem. Men de skriver også at dagens regjering ikke gjør noe for fagutdanningen. Det er i beste fall uvitenhet.

Vi har økt lærlingtilskuddet med 21 000 kroner per kontrakt

I 2017 satset vi 50 millioner kroner på etter- og videreutdanning av yrkesfaglærere, og har varslet at dette vil øke til 80 millioner kroner i 2018.

Vi gir fylkeskommunene 20 millioner kroner årlig for å stimulere til flere læremidler.

Vi har skjerpet kravet om bruk av lærlinger for å vinne offentlige anbud.

Vi har innført praksisbrevet som et praktisk toårig løp.

Vi har foreslått og sendt på høring endringer i yrkesfagene, som vil sikre at de er mer i tråd med arbeidslivets behov, og gir elevene fordypning mot yrket de har valgt på et tidligere tidspunkt.

Vi har gjort veien fra yrkesfag og inn i høyere utdanning enklere

Vi har lagt frem en fagskolemelding og styrket fagskoleutdanningen med 68 millioner kroner.

Dyktige fagarbeidere bygger Norge, og vi trenger flere av dem. Vinner vi valget skal vi fortsette arbeidet vårt med å styrke yrkesfagene.

Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister (H)