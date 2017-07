Her er det flere sider

Debatt

Jeg har et favorittuttrykk når det kommer til saker som mange synes er helt opplagte, ut fra sine ståsted. «En sak kan du alltid se fra minst tre sider. Fra din side, fra min side og fra den riktige siden». Sitatet passer godt i diskusjonen om private velferdstjenester, aktualisert etter en utmerket artikkelserie i Trønder-Avisa med utgangspunkt i det såkalte ML-senteret på Ekne.

Noen er klar og tydelig på at det er umoralsk og galt at noen skal tjene seg rike på å tilby slike tjenester. Andre er klokkeklar på at private må få gi slike tjenester, og om de tjener veldig godt med penger på det er det ærlig fortjent. Jeg har diskutert dette med begge parter de siste dagene. Her er det mange med skråsikre meninger.

Et offentlig ansvar. Jeg synes det er grunn til å nyansere det som framstår som veldig svart/kvitt-debatt om de som blir stemplet som velferdsprofitører. Det er lov å være for eller imot om slike tjenester bare skal tilbys av det offentlige, eller om private skal få slippe til? Men det er å rette baker for smed om de store syndebukkene blir de som tjener penger på slik virksomhet. De har valgt å drive næringsvirksomhet innenfor et område hvor rammene er lagt av det offentlige.

Det er politikerne som har åpnet opp for å slippe private til. Det er kommunene rundt oss om har valgt å kjøpe tjenester på Ekne. Hvorfor bruker for eksempel Levanger millioner hvert år på et område hvor de burde vært i stand til å gi tilbudet selv? Kjøper de seg fri fra «problemet»? Eller mener de at egne ansatte ikke er i stand til å levere noe som er like godt?

Må passes på. Å levere omsorgstjenester mot ressurskrevende brukere er utfordrende. Noen må passe på at tilbudet er faglig godt nok. Uansett om det drives i privat eller offentlig regi må noen passe på at brukerne får det som de har krav på . Hvis det ikke følges opp med tilsyn har vi flust av eksempler gjennom historien på at kvaliteten på tjenestene ikke blir gode nok over tid.

Også når det kommer til lønns- og arbeidsforhold er dette et krevende felt. Det finnes ikke normalarbeidsdager for tjenester som gis 24/7. Da er det særlig viktig at ansatte er organiserte, med fagforeninger som hindrer at de blir utnyttet. Arbeidsgivere er av natur primært opptatt av seg selv og sine behov. De vil drive så billig som de kan. Om de får lov til det.

Det var denne saken sett fra min side. Men det er ikke nødvendigvis den riktige siden!

