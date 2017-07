De «skjulte» ledige

Debatt

Høyres listetopp i Nord-Trøndelag, Elin Agdestein, gir i et innlegg i Trønderavisa 3. juli en beskrivelse av blant annet hvordan arbeidsledigheten i Nord-Trøndelag går ned. Dette har hun helt rett i. Dette ifølge de ferskeste NAV-tallene.

Arbeiderpartiet sitt viktigste politiske budskap om at «Alle skal med» gjelder likevel i aller høyeste grad, for de ferskeste tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) gir et annet og mer helhetlig bilde av sysselsettingsandelen i landet vårt.

Tall fra SSB viser at andelen skjult ledighet faktisk er økende, og disse tallene fanger også opp jobbsøkende utenfor NAV-systemet. Denne andelen er den høyeste på 20 år. Det viser seg at blant befolkningen mellom 15 og 74 år er det bare 69,9 % som er i arbeid. De øvrige er på trygd, er hjemmeværende eller fraværende av andre årsaker. Og for å bruke tall fra NAV så viser det seg at rekordmange unge er på arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Antallet unge uføre er blitt nesten dobbelt så mange i løpet av de siste sju årene.

For Arbeiderpartiet er det viktig å få alle i arbeid eller i en eller form for utdanning, og det gjelder ikke minst de unge. Det vil vi gjøre gjennom blant annet å bekjempe sosial dumping, midlertidighet og ufrivillig deltid. Da gjelder det å bruke ressurser på å sette inn de riktige tiltakene, utjevne sosial ulikhet og ikke bruke oljepengene på skattekutt for de som allerede har mest her til lands.

Kai Lennert Johansen

Nestleder Levanger AP