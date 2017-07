Debatt

Det er feil at noen føler for å rakke ned på andre, selv om instagram-bioen på kontoen sier "synd at enkelte skal melde til politiet for litt USKYLDIG MORO".

Det er ikke uskyldig moro å henge ut andre på sosiale media, det er ikke uskyldig moro å gi folk dårlig selvtillit og selvfølelse.

Definisjonen på et bygdedyr er: «Bygdedyret er et begrep skapt av forfatteren Tor Jonsson om de negative sidene ved livet på den Norske landsbygda», eller «alle vet hva du har gjort feil, og bryr seg kun om det».

Er det virkelig slik vi skal la ungdommen oppføre seg mot hverandre? Nei, men dessverre er det slik foreldre har lært dem opp til å gjøre.

Barn og ungdom blir påvirket av «sladder og vås» fra mamma og pappa, selv om vi ikke tror det.

Foreldregenerasjonen bør ta ansvar, og sørge for at deres barn ikke bedriver slik NETT-MOBBING.

Fordi det er akkurat det instagram-kontoen «bygdedyret_verdal» er.

Anonym