Høyres feighet

Debatt

Jeg er helt enig i Trønder-Avisas leder 4. juli-17, og andre aviser hvor statsminister Erna Solberg unngår å svare på medias spørsmål om den nå dødssyke Liu Xiaobo kan få sin fredspris. Hun henviser saken til utenriksdepartementet, som bare sier at dette er en trist sak.

Både EU og Nobelkomiteen mener at Norge må kontakte Kina for at Liu Xiaobo nå kan få overlevert prisen.

At Kina nå legger ut bilder av Xiaobo på sykehuset, og melder om hans sykdom viser at de kanskje venter et utspill fra Norge. De kunne jo bare latt han dø i fengselet, og latt det hele gå bort i glemsel.

Selv om saken ikke er helt lik prisen i 1936 da Carl von Ossietzky fikk tildelt Nobels fredspris for 1935 er det mye som ligner. Ja egentlig ganske mye.

Ossietzky hadde flere fengselsopphold i Hitler-Tyskland dømt for landsforræderi.

Ossietzky var journalist og forfatter, og sterk motstander av nasjonalsosialismen i Tyskland.

Han ble forferdelig torturert av Gestapo og var i en elendig forfatning da han ble besøkt av Røde Kors.

Da han i 1936 mottok Nobels fredspris, for året 1935 ble han berømt.

I forkant trakk både utenriksminister Halvdan Koth, og venstres formann Johan Ludvig Mowincel seg fra komiteen for å unngå at regjeringen og Stortinget ble stilt ansvarlig for komiteens valg.

Forfatteren og literatur-nobelprisvinneren Knut Hamsun tok sterk avstand fra fredsprisen til Ossietzky og skrev 22. november 1935 i Aftenposten og Tidens Tegn. Han skrev bl.a. at Ossietzky flekker tenner mot myndighetene i det store folk han tilhører. Videre skrev han om denne tysker: at hans land fremdeles lå knust og prisgitt fransk og engelsk nåde.

Nordahl Grieg skrev samme ettermiddag i Dagbladet at Ossietzky er en modig mann som nå ligger kneblet i en konsentrasjonsleir.

33 norske forfattere sendte en erklæring som beklager at Hamsun angriper en forsvarsløs fange. Verken Aftenposten eller Tidens Tegn ville trykke den.

Konservative studentforening takker i en resolusjon Hamsun for hans skriv i denne saken, - et skriv fra den store åndelige høvding.

Nobelkomiteen valgte likevel å tildele prisen til Ossietzky hvor mindretallet i komiteen unnlot å stemme.

Adolf Hitler sa at det var uforskammet å gi fredsprisen til en landsforræder, og sa at ingen tysk borger heretter skulle motta noen av Nobels priser. Den 4. mai 1938 døde Carl von Ossietzky. I 1989 ble det reist en statue av Ossietzky i Berlin.

Vi ser mye likheter med Liu Xiaobo. Han er forfatter med magistergrad i litteratur og en doktorgrad i 1988.

Han var kjent som en frittalende kritiker av Kinas kommunistiske parti. Han var aktiv i protestene på Den himmelske freds plass i 1989.

I 1990-årene viet hans seg til politisk demokratibevegelse og ble arrestert av politiet for sine aktiviteter.

I desember 2008 undertegnet han et politisk manifest for økt demokrati i Kina,( Chartra 08) sammen med flere hundrede andre intellektuelle. Kort tid etter ble han arrestert og dømt til 11. års fengsel.

I 2010 ble han tildelt Nobels Fredspris. Forslagsstillerne var bl.a. Vaclav Havel, den amerikanske PEN-klubben og stortingsrepresentant Tore Sanner. At bl.a. Johan Galtung kritiserte tildelingen var vel ikke uventet fra den kanten.

At den norske regjering med Høyre i spissen, og Tore Sanner er taus har vel med den nettopp inngåtte handelsavtale Norge/ Kina å gjøre.

Nei, - dette har i høyeste grad med moral å gjøre. Det norske folk venter at Liu Xiaobo får sin velfortjente Nobels Fredspris.

Det siste er at både EU og FN ber Kina om å løslate og sende Liu til Europa. Men den norske regjering er taus.