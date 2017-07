Her er det ikke bare å ta en spansk en

Debatt

Faktisk.no. Det er navnet på nettstedet og redaksjonen som skal drive med faktasjekk av samfunnsdebatten i Norge. Det er noen av de største mediehusene i Norge, Dagbladet, VG, TV2 og NRK, som står bak nettstedet og selskapet. En uavhengig redaksjon på åtte medarbeidere skal bruke sin tid på å ettergå påstander i det offentlige ordskiftet, for å se om våre politikere og andre samfunnsdebattanter, holder seg til sannheten.

Tjenesten ble lansert i går. Faktisk.no har gått 20 politiske påstander etter i sømmene. De har kommet til at fire av de 20 er helt feil, at fire er delvis feil, tre er usikre påstander, men ni påstander er helt eller delvis sanne. De fire som stemples som helt feil etter faktasjekken er påstander fra finansminister Siv Jensen (Frp), Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartiets Ola Borten Moe og Arbeiderpartiets Trond Giske.

Fake news. Når vi har fått en slik faktasjekk-tjeneste i regi av de største mediene, har det sammenheng med utviklingen vi står midt oppe i. «Falske nyheter», «alternative fakta» og «postfaktuelle» er ord som er gjentatt mye det siste året. Nesten til det kjedsommelig vil noen hevde. Donald Trump stempler jo nesten alt han ikke liker som «fake news», men vi ser tendensen hos mange andre. Utsagn som noen ikke liker å høre får (alt for) lett dette stemplet. For det offentlige ordskiftets skyld kan det være greit å ha noen vaktbikkjer som går politiske påstander etter sømmene. Sånn sett hilser iallfall jeg den nye tjenesten velkommen.

Objektiv sannhet? Når sant skal sies har de ingen enkel jobb om målet er å finne objektive sannheter innenfor politikken. Der handler mye om øynene som ser, ståstedet du har og meningene som du har gjort deg opp tidligere. Det er ikke overraskende om de som beskyldes for juks nekter å innse det. Finansminister Siv Jensen nektet i går for at hennes påstand om at Norge har tapt 50.000 arbeidsplasser i oljerelatert industri ikke er korrekt. Hun har sin forklaring på tallene, og står for det selv om faktasjekkerne mener noe annet.

Det blir nok fortsatt en del forklaringer og bortforklaringer i tida som kommer. Men forhåpentligvis ikke så lett å «ta en spansk en» når spørsmålet blir for vanskelig.

(Lederkommentar i Innherred 6. juli 2017)