Jeg spør kun

Debatt

Jeg beklager at jeg blander meg inn i politikken, men jeg klarer ikke å tie når jeg ser hvordan syke og gamle blir behandlet i Verdal og hvordan det lyves.

Vi hadde kommunevalg og Ap måtte be om støtte fra Høyre og KrF. De måtte få kreve noe fra sine program og dermed kom nedleggelse av grendeskolene på dagsordenen. Det er nok ikke så mange høyrevelgere i utkantene.

Så begynte forhandlingene med Levanger om sammenslåing av de to kommunene. Verdals ordfører kom visst med så store krav at han var sikker på at Levanger ikke kunne gå med på dem. Det hadde visst vært heftige diskusjoner mellom de to Ap-ordførerne.

Ordføreren vår fortalte oss at Verdal var så rik og robust kommune at vi ikke behøvde de utlovde millionene ved sammenslåing. Dessuten hadde Levanger så stor gjeld. Han sa ikke noe om at Levanger hadde gjort det som Verdal må gjøre de neste årene. Dem har bygd helsehus ved Staup, og i sommer åpnet dem stort hus med omsorgsleiligheter i Åsen med strålende utsikt over bygda.

Det er vel ikke utsikten som blir dominerende ved videregående skole? Vi stemte nei.

En dag så vi i «Innherred» et bilde av ordfører, varaordfører og KrF. De sto ved aldersheimen og forklarte at dem var nødt til å legge ned den nyeste avdelingen på grunn av at den var så kostbar å drive. Hvorfor ble de som arbeider der pålagt taushetsplikt herr rådmann? Det fikk meg til å undres. Selvfølgelig, de kunne stenge den avdelingen uten at det berørte kjøkken, stue eller kontor. At den var den med best utstyr for å stelle sengeliggende hadde ikke noe å si.

Jeg husker fra jeg var der for å besøke noen at det var så mange sengeliggende der fordi dem hadde dørene på gløtt så dem kunne se til dem når dem gikk forbi.

Ingen av de på fotografiet beklaget ovenfor de 24 gamle som måtte finne seg i å bli flyttet til sykeheimen når noen døde der. Hvordan tro de det var for dem som var så frisk at dem leste «Innherred» og så at noen var død på sykeheimen. Dem lurte vel på om det var deres tur nu. Og var dem demente så er det vel det verste du kan gjøre dem er å flytte dem til et nytt hus og fremmede folk.

Det hadde visst ikke noe å si for de tre på bildet. Pasientene var jo så gamle at dem ville dø snart likevel. Jeg tror representanten for KrF måtte be fadervåret vårt to ganger den kvelden. Det lærte jeg da jeg gikk på Bakketun at hvis jeg hadde gjort noe galt så fikk jeg tilgivelse hvis jeg ba fadervår.

De fortalte oss også at det hadde vært altfor lett å få plass på institusjonene i Verdal. Det problemet har dem løst i hvert fall.

Ett eksempel: Etter tre opphold på sykehus sendes heim med ordre om sykeheimsplass. Får plass på sykeheimen. Synes det er trygt og godt å være der. Søker om fast plass. Nei. Etter tre uker sendes heim, neste lovår – brudd i ryggen – nervesykdom i føttene og armene. Klarer nesten ikke gå – bor alene. Søker igjen – nytt avslag.

Så er det Stekket kafé. Jeg spør, hva er det som ligger bakom? Gratulerer til de tre partiene som har flertall at de endelig har funnet en grunn til å legge den ned. Den grunnen er så tynn og mistenkelig at vi tror ikke på dem.

Det begynte i mai med brev til dem som bor på Stekke at kafeen kom til å bli stengt den 10. juni. Basta. Det var med et søknadsskjema om å få mat fra storkjøkkenet. De som arbeider der fikk ikke noe brev. Vi skulle få høre nærmere om hva den skulle brukes til høsten. Fru Stene ble fortalt at det var store underskudd. Da ba hun om å få se regnskapet. Hun fikk et regnskapsutdrag fra han som er leder med beskjed om å ikke vise det til noen. Når ble kommunale regnskap hemmelige?

Ved en glipp fikk noen se dette papiret. Nu mener disse noen at forbudet ikke gjelder lenger så jeg tillater med å oppgi noen poster.

For eksempel fra 2015: Lønninger virksomhetsleder ressurssenter oppvekst kr 543 538. Leder innvandringstjenesten kr 580519. Voksenopplæring innvandrere kroner 579 084. Det er flere poster til innvandrertjenesten. Da spør jeg når sjefen for Stekke kafé og er sjef for innvandringsarbeidet, blir det ikke blandet med utgifter som ikke skal belastes kafeen?

Lederen har ikke hatt en eneste uttalelse om situasjonen. Har han også fått munnkurs eller har han andre planer? Er det mulig når noen i kommunen har ledelsen i to enheter at dem kan flytte utgiftene dit dem vil?

Som siste utvei snakkes det ny om å få til en protestmarsj fra Stekket. Varsle pressen og TV. Tror de det blir en god reklame for Verdal? Det vil bli nå nytt at folk i rullestol – rullator – krykker er ute for å protestere.

Dette vedtaket er så ondt at jeg ikke forstår hvordan de kan stå for det.

Til slutt et gammelt ordtak: «Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv.»

Sistegangsvelger