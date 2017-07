Ikkje frykte, men omfamne!

Debatt

Vi lever i ei tid som utfordrar oss på så mange måtar.

På verdsscena ser vi korleis leiaren av den vestlege verda spelar ut si leiarrolle og vi vil helst lukka augene og håpa på teppefall før fireårs-perioden er over.

Vi ser også andre sentrale leiarar som raslar med sablane og vel så det, og spreier sitt vanstyre ut over folk og land. Eit felles kjenneteikn er at dei er menn, eit anna er at dei har eit stort ego, med sannsynlegvis eit eller fleire psykriatiske diagnosar.

Men dei har fått makt og det er mange, også kvinner, som har brøyta opp vegen for å gje dei denne makta.

Det kan vera lett å forveksla leiarevner med manipulering. Manipulering kan brukast til så mykje. Vi har den meir uskuldige varianten, den såkalla «kvardagsmanipulasjonen» som vi alle tar del i, i større eller mindre grad, men så har vi dessverre alvorlegare variantar som handlar om å skaffa seg makt og posisjonar, sex og pengar ved å lokka, lura og lyga. Og dess meir løgn «manipulatoren» klarar å spreie om eller til ein «motstandar», dess lettare får manipulatoren det som han/ho vil. Og dei veit å utnytta mennesker som har empati og som ynskjer å stola på sine samarbeidspartnerar.

Om ein har vakse opp i ein god familie med nok kjærleik og omsorg, så går ein ut i verda med tillit til sine medvandrarar. Og dette er det mest naturlege og det som er heilt sentralt for å skape ei god psykisk helse hjå våre barn og ungdomar. Tillit til kvarandre er det som byggjer samfunn og institusjonar slik at vi kan skape gode læringsmiljø, helse- og omsorgsmiljø, gode og produktive arbeidsmiljø, og gode organisasjonsmiljø som rommar alt som vi er opptatt av og engasjert i.

Norske Kvinners Sanitetsforening , har ein stolt historie som ein sentral aktør, først for å hjelpe såra soldatar og etter kvart med sjukepleierutdanning og helsestasjonar og andre viktige helseinstitusjonar. Her i fylket er Fredrikke Marie Qvam spesielt kjent. Ho skjønte at å organisere kvinner, det var ein god måte å påverka utviklinga i samfunnet på. Og hennar arbeid var svært viktig for at kvinnene fekk stemmerett i 1913.

Nokon gonger lurar eg på om fru Qvam verkeleg vert verdsett her i fylket! Ho har ei fin byste i Steinkjer, men det er ikkje nok! At ho kjempa fram kor viktig det var at kvinner vart sett og høyrt, det handlar om leiarposisjonar, ja, men så mykje meir enn det!

Nokon gonger kan det sjå ut som at menn fryktar sterke kvinner meir enn «kuler og krutt.» Og utan at eg har noko nærare kjennskap til denne bestemte saka, så er det sanneleg inntrykket ein kan sitja igjen med angåande tilsetjinga av ny politisjef på Innherred og Namdal også!

Eit viktig kjenneteikn på den verkeleg sterke og trygge mannen, er at han ikkje fryktar for styrka til ei kvinne, fordi han veit og erfarer at den styrken trengs i alle store og små samfunnsinstitusjonar. Og ein mann som lever med ei kvinne, veit at den «vakraste» kvinna er ho som «får lov til å blomstre.»

Det har vore og er nok av kulturar og religiøse utøvingar som gjer det ulovleg eller usømeleg å la kvinner få lov til «å blomstre» med sine evner og ressursar. Religionar, der variasjonar av Islam nok er den mest synlege no, men også Kristendomen, har blitt brukt og vert brukt for å tvinga kvinnene inn i fastlåste og ofte kvelande roller. Difor er det ekstra gledeleg at Nidaros har fått sin første kvinnelege biskop i Herborg Oline Finnset. Det var gode mannlege kandidatar, for all del, men tilsetjinga er uansett ei stadfesting av at kvinnene er viktige i alle ledd og lemmer, også i Kyrkja den Norske. Ein kan derimot leggja merke til at dei samfunna, kulturane og religionane som ikkje verdset kvinner sin styrke og ikkje gir dei posisjonar og makt og påverknadskraft, er samfunn som dei fleste av oss er glade for at vi ikkje er ein del av.

Menn har ingen grunn til å frykte for kvinner sin styrke! Den kvinnelege styrken handlar ofte om ein god blanding av empatiske og omsorgsfulle evner, stor kunnskap, lang livserfaring, gode kommunikasjonsevner og tydeleg og rettferdig leiarskap. Dette er sjølvsagt ein styrke som også dei beste mannlege leiarane har.

Og vi som samfunn, med alle utfordringar som møter oss framover, treng alle saman!

Marita N. Gustad

leiar, Verdal Sanitetsforening