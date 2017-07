Legge ned verdens eldste kino?

Debatt

Dette spørsmålet stiller spaltist og kollega Idar Kjølsvik i Innherred lørdag 8. juli. Han stiller spørsmålet på bakgrunn av at det i siste kommunestyre ble framsatt et forslag om at kinodriften i Festiviteten legges ned fra 1. Juli neste år. Forslaget ble nedstemt med to stemmers overvekt, noe som forteller at svært mange i kommunestyret ikke ønsker videre kinodrift i Festiviteten. Det betyr imidlertid ikke at de nødvendigvis er imot kino i Levanger, bare så det er klart. Begrunnelsen for forslaget handler om økonomi. Kinoen har relativt lite besøk, og kommunen bruker oppimot en million kroner på å la driften gå slik situasjonen er i dag. Noe av argumentasjonen for å legge ned kinodriften var at pengene heller bør brukes til andre kulturelle formål, noe som også lå i forslaget. Det betyr ikke at de som stemte for å legge ned kinodriften ikke er kulturinteresserte. Dessuten ment flere at det var kort vei til flotte kinoer både i Stjørdal og Verdal, og det er jo riktig.

Kjølsvik opererer i innlegget med tre ulike kategorier politikere: De som vil at noe (les:kino) må lønne seg, det er de blå. De som er opptatt av at kino skal være noe artig og underholdende er de røde, mens de som er opptatt av kultur og gode verdier er konkretisert ved partiene V, Krf og SV.

Jeg tilhører de røde, og er faktisk opptatt av noe mer enn at kino skal være noe artig og underholdende. Men jeg stemte for å opprettholde kinotilbudet i Festiviteten blant annet også fordi jeg er opptatt av kultur og at kino skal kunne bidra til å gi folk i alle aldre gode, kulturelle opplevelser. Krf var ikke minst opptatt av lønnsomhet i kommunestyret ved at de gikk inn for å legge ut kinotilbudet på anbud og ikke la kommunen ha ansvar for kinodriften. Så...

Kino er et viktig kulturtilbud i en kommune, og er det mest brukte kulturtilbudet i Norge. Om lag 70 prosent av befolkningen er på kino i løpet av året. I snitt for hele befolkningen var hver enkelt på kino 3,1 ganger i 2014, og blant de som faktisk var på kino 4,5 ganger.

Dette er SSB sine tall for aldergruppene fra 9-79 år og noe som påvirker folks kinobesøk handler først og fremst om tilgjengelighet.

«En film jeg gjerne vil se» er viktigste grunn til å gå på kino, viser undersøkelser. Men kino er også et sted å gjøre noe hyggelig sammen med venner og familie, et sted der en kan være sosial, et sted for å komme seg ut og gjøre noe annet, og det er også et sted for å underholdes.

Når vi går på kino forventer vi at kinoen er såkalt moderne og har grunnleggende forhold som bilde- og lydkvalitet på høgt nivå, at det er god sittekomfort, enkelt å få tak i billetter, gjerne kiosktilbud, - altså ulike faktorer som til sammen bidrar til å gi en optimal kinoopplevelse. Særlig de unge legger vekt på slike forhold. Kinoen i Festiviteten har etter min oppfatning mange av disse kvalitetene. Allerede i 2011 ble kinoen for eksempel digitalisert, lyden ble betraktelig bedre, og besøkstallet gikk opp.

Også i forrige kommunestyreperiode var kinodriften i Levanger oppe til debatt. Også da stemte jeg for fortsatt kinodrift. Mange deltok i en behold-kinoen-i-Festiviteten demonstrasjon i forkant av kommunestyremøtet, der de gikk i tog rundt Festiviteten. Men det har dessverre i ettertid vist seg at alt for få av dem har gått inn i kinoen! Det hender faktisk i dag at en barne- og familiefilm som vises kl. 17 går for tom sal... Som politiker er jeg også opptatt av at eksempelvis kinoen ikke blir en stor økonomisk byrde for kommunen. Med andre ord må jeg også tenke i retning av hva som «lønner» seg.

Reis smart-prosjektet i Levanger viser at det går an å snu en negativ trend i positiv retning. Det handler om å satse på kreative ideer. Vi trenger derfor flere kreative innspill for å få kinodriften i Levanger til å bli mer attraktiv enn den er i dag. Mange fra ungdomsrådet møtte fram i siste kommunestyret for å demonstrere for kino i sentrum. Kanskje har de noen gode ideer?

Jeg går gjerne på kino i Festiviteten når det er en film jeg har lyst til å se, men jeg går ikke fordi den er den eldste kinoen med kontinuerlig drift!

Kai Lennert Johansen

Kommunestyremedlem, AP