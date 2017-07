Når alle er med går gebyret ned

Debatt

I et langt og begrunnet innlegg i Innherred 3.7. stiller Egil Lutdal spørsmål ved om det er rett å pålegge hytteeierne øst for E6 i Levanger den planlagte hytterenovasjonsordningen. Han viser til en beregning av avfallsmengde og estimerte kostnader ved innsamling.

Innherred Renovasjon vil gjerne oppklare noen fakta og bakgrunnen for beregning av gebyrene. For mer info om lovgrunnlag og ordningen, se ir.nt.no/hytterenovasjonsordningen.

Selvkost og gebyrsammenligning. Innherred Renovasjon (IR) eies av 10 kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag. Samtlige, bortsett fra Verdal og deler av Levanger kommune, har en hytterenovasjonsordning og har hatt det lenge. Ordningen består i egne returpunkter for hytteeiere, samt fri levering på alle gjenbrukstorg. Gebyret er pr 2017 kr 1356 pr år. Steinkjer kommune har samme tilbud, men en mye lavere tetthet av returpunkter og mindre grad av kildesortering. Lutdal sammenligner Steinkjers gebyr uten moms med IRs inkludert moms og får dermed en feil differanse. I Steinkjer betaler hytteeiere 925 kr pr år inkl. mva. Fortsatt lavere enn IRs 1356, men begge selskap er pliktig til å utføre tjenesten etter selvkost. Finner IR ut at vårt gebyr er for høyt i forhold til de faktiske kostnader, vil denne selvsagt settes ned. Vi fører eget selvkostregnskap for hytterenovasjonsordningen.

Til sammenligning er hytterenovasjonsgebyret i Orkanger og omegn kr 1125, på Røros kr 1422, i Ålesund kr 1312, i Kristiansand kr 1657. Alle disse har omtrent samme servicenivå som IR.

Avfallsmengder per person. Lutdal påstår at hver person produserer omtrent den samme avfallsmengden uavhengig av hvor vi er. Dette stemmer kanskje hvis vi tar med oss alle våre møbler og husgeråd fram og tilbake til hytta og ikke gjør andre ting der enn det vi ville gjort hjemme. Men undersøkelser viser at vårt forbruk knyttet til hytter og fritid er stort, og at det genererer avfall (Transportøkonomisk institutt: Nasjonal fritidsboligundersøkelse 2008). Det er ingen tvil om at det å eie to eiendommer skaper mer avfall enn å eie én. Da snakker vi ikke om posene med søppel en samler sammen etter en hyttehelg (vi forutsetter at avfall ikke brennes, da dette i utgangspunktet er forbudt), men alt avfallet som kommer ved bygging, renovering, møblering og andre innkjøp til hytta. De færreste dropper å ha TV hjemme når de kjøper en til hytta.

Driftsutgifter ved innsamling. Lutdal har estimert at de anslåtte avfallsmengdene fra de 700 berørte hyttene gir en innsamlingskostnad på 273 000 kroner. Dette kan nok være i nærheten, men i selvkostregnskapet for hytterenovasjon inngår også videre transport, behandling og gjenvinning av avfallet, samt administrasjonskostnader og ikke minst bruk av gjenbrukstorget. Den reelle fordelingen av kostnadene er anslått slik: Innsamling og transport 32,2 prosent

Avfallsbehandling 35 prosent

Eiendomsforvaltning 7,5 prosent

Gjenbrukstorg 16,1 prosent

Administrasjon og service 9,2 prosent

Likt servicenivå og jevn fordeling av kostnader. 17.11.16 vedtok representantskapet i Innherred Renovasjon ny selskapsavtale, og denne er senere vedtatt i alle eierkommunene. En viktig endring i denne var § 4: «Selskapet skal vedta priser med utgangspunkt i lik pris for samme servicenivå i deltagerkommunene». Uten en hytterenovasjonsordning i hele Levanger samt Verdal, har vi ikke samme servicenivå for alle. I tillegg er det innbyggerne og hytteeierne i de andre kommunene som subsidierer hyttene i Verdal og i Levanger øst for E6. Deres gebyr går altså med til å dekke kostnader ved innsamling og behandling av avfall fra ca 3000 hytter i Levanger og Verdal. For selv om det ikke er noen egen ordning for hytter, er ikke avfallsmengden lik null. Avfallet kommer inn gjennom våre gjenbrukstorg og i abonnentenes private dunker. Når en hytterenovasjonsordning er på plass over alt, er det flere som blir med på spleiselaget og vi vil ha mulighet til å sette gebyret ned.

Det enkle er ofte det beste? Lutdal viser også til Sigvart Gilstads forslag om å ta med avfallet hjem mot et lite tillegg på renovasjonsgebyret hjemme. Her er det flere utfordringer, blant annet den nevnte selskapsavtalen og likt servicenivå. Hvis dette skal bli en særordning for 700 hytteeiere i Levanger må hele hytterenovasjonsordningen i alle kommuner revurderes. Alle våre 8000 andre hytteabonnenter har standardordningen med returpunkt, og de fleste av disse setter stor pris på å slippe å måtte ta med seg avfallet hjem. Dessuten finnes det også hytteeiere i Levanger som til daglig er bosatt i en annen kommune utenfor Innherred Renovasjons område. Hvordan skal disse håndtere avfallet sitt? Og hvordan skal gebyrinnkrevingen foregå? Gilstad foreslår egne dunker for utenbygdsboende, men å skulle skille deres avfall fra andres avfall vil bli vanskelig. Miljødirektoratet (tidl. KLIF) påpeker dessuten i brev til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 27.06.13 at det er ikke anledning til å fastsette lavere avfallsgebyr for hytteeiere som har fast bosted i kommunen, enn for hytteeiere som har fast bosted i andre kommuner. Det er heller ikke anledning til å skille gebyrer på sosialt grunnlag eller ulik kjøreavstand (Miljødirektoratet: Veileder for beregning av kommunale avfallsgebyr; M-258).

Forurensningsloven oppfordrer imidlertid til å differensiere avgiftene der dette vil kunne bidra til avfallsreduksjon og økt gjenvinning (§34). Ulike avfallsmengder kan gi grunnlag for differensiering. Innherred Renovasjon er i gang med en revidering av renovasjonsforskriften, og i dette planarbeidet jobbes det med å finne flere gebyrnivåer med ulike tjenestetilbud innenfor hytte-fritidsrenovasjon. Utfordringen er at vi ikke pr i dag ikke registrerer den enkelte hytteabonnents avfallsmengde og dermed heller ikke kan differensiere individuelt, men det er mulig å finne andre måter å estimere avfallsmengder som ikke er for kostbare å følge opp. Vi oppfordrer til å komme med innspill til ny renovasjonsforskrift (høringsfrist 1. september). Forslag til ny renovasjonsforskrift med tilhørende bestemmelser vil bli levert til politisk behandling i 2018.

Synsinger fra IRs administrasjon. Lutdal ber kommunen gjøre kartlegginger og befaringer i hytteområdene for å finne ut hvilke avfallsproblemer det er i fjellet. Både IR og kommunen er nok enige i at det ikke er et forsøplingsproblem, men at det eksisterer en avfallsmengde som i dag ikke har noen innsamlingsordning, og det er dette kommunen er pålagt å ha gjennom Forurensningsloven.

Innherred Renovasjon har dessuten over 30 års erfaring med å drive renovasjon, der hytterenovasjon i både fjell- og sjøområder har vært en del av tilbudet lenge. Vi har opparbeidet oss mye kompetanse og sitter ikke kun på kontoret og synser. Vi har tall og fakta om avfallsmengder og har god oversikt over kostnadene ved innsamling og behandling av avfall. Avfallsordningene har endret seg, det stilles høye krav til materialgjenvinning, dette kan være kostbart men de kostnadene må vi ta for miljøets del. Men som alltid – til selvkost. Og som med mange andre avgifter i samfunnet er dette et spleiselag vi gjerne vil ha alle med på.

Øyfrid S. Knudsen

kommunikasjonsrådgiver

Geir Tore Leira

administrerende direktør