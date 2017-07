Sentrumsutvikling

Debatt

En oversikt fra SSB for 2016 viser at Levanger ligger på 4. plass i Nord- Trøndelag når det gjelder vareomsetning pr. innbygger. Det er et betydelig sprang opp til de tre øverste. Dette bør være en utfordring for handelsnæringen i kommunen.

Med utgangspunkt i positiv folketallsutvikling, gode kommunikasjoner og sentral beliggenhet bør det være store, og gode muligheter for Levanger å øke andelen sin av varehandelen i regionen. Ikke minst må dette være en utfordring for bykjernen, der varehandelen går relativt tregt for tiden, i følge flere oppslag i media.

Men så er det dette med rammebetingelser og attraktivitet da. Nå er det en flukt av butikker, særlig fra Kirkegata.

Begrunnelsen er betydelig sjenanse fra trafikken og problematiske parkeringsforhold. Slik er virkeligheten, og den har negativ effekt på kundetilstrømningen. Dette er reelle argument, som er gjentatt år etter år. Noen avbøtende tiltak er utført, men fortsatt er det ytre handelsmiljøet, særlig i Kirkegata, dårlig. Og så hevdes det, med rette, at kulturelle tilbud/ aktiviteter, som skal trekke kundene til sentrum, ikke er gode nok, eller i verste fall fraværende.

Handelsstanden, andre interesseorganisasjoner, Levanger kommune og Statens vegvesen har fokus på sentrumsproblematikken hver for seg, og av og til i fellesskap.

Man kan, med en viss sikkerhet, ønske en mer klar og omforent strategi fra disse aktørene med forpliktelse om gjennomføring av prioriterte tiltak i bykjernen.

Faktum er at trafikken i Kirkegata vil være en miljøbelastning i mange år framover. Å kombinere dette med handel er vanskelig.

Så hvorfor ikke stimulere til økt handel i Håkon den godes gate med tilstøtende tverrgater fra Torvet og til og med COOP- kvartalet? Her er det et godt ytre miljø med fysisk utforming som nærmest venter på økt handelsaktivitet og annen opplevelse.

Plukk bort flere biler her og fremelsk aktivitet i aksen Torvet – Stadionparken.

Det heter at aktivitet avler aktivitet innenfor samme området. Det er viktig å se sammenhengen mellom handel, kulturelle aktiviteter og spisesteder. Dette henger tett sammen.

Stadig flere oppsøker kulturtilbud, også i kombinasjon med handleturen, og avslutter det hele med et besøk på et spisested. Denne trenden er vanlig for svært mange, men det er viktig at tilbudene ligger tett sammen.

Nå er nye spisesteder i ferd med å komme på plass i den miljøvennlige delen av bykjernen. Kulturtilbudene er en viktig del av helheten i sentrum. I en tid da sentrum sliter motstrøms er det særlig viktig å ha et helhetsblikk på sentrumsutviklingen. Kulturarenaer i videste forstand må være en viktig del av sentrumsutviklingen. Dersom bykjernen skal lykkes i å øke sin andel av varehandelen, vil økt samhandling innen etablering av nye handelsbedrifter, serveringssteder og kulturarenaer gi et bedre konkurransegrunnlag.

Når det gjelder kulturarenaer så er biblioteket med gode besøkstall og Festiviteten med verdens eldste kino et godt utgangspunkt. Disse to kulturinstitusjonene må stå sentralt i sentrumsutviklingen. Nye kullturarenaer må knyttes tett opp til disse. Dette vil styrke handelsområdet i den indre bykjerne, der også opplevelse og spisesteder er lett tilgjengelige. Trussel om nedlegging av Levanger kino og å spre kulturarenaer er uheldige signaler.

Konsentrer nye aktiviteter i bykjernen i aksen Torvet – COOP- kvartalet og la de vokse utover derfra. Aktivitet avler aktivitet.

Johannes Bremer