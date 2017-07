Styrk fagforeningene

Debatt

Kampen for et anstendig arbeidsliv vinnes ikke først og fremst gjennom lovverk, men ved å sikre et godt organisert arbeidsliv.

Det gir en maktbalanse mellom partene, og sikrer oss et effektivt og godt førstelinjeforsvar i kampen for et anstendig arbeidsliv for alle. Dette er med å skape en forutsigbarhet som både arbeidsgiverne, staten og oss ansatte som gir grunnlag for en stabil økonomisk vekst.

Den trygge rammen tariffavtalene skaper for arbeidstakerne gjør også at vi skaper mer. Denne modellen er nå under press. Organisasjonsgraden synker, og under halvparten av alle norske arbeidstakere er nå organisert. Det har konsekvenser for alle arbeidstakere, og for fordelingen av verdiskapingen.

Å styrke det organiserte arbeidslivet er viktig for verdiskaping og jobbvekst i Norge. Vi ser at i land hvor fagforeningene har mistet fotfeste som Storbritannia og USA, øker de sosiale forskjellene i et vanvittig tempo.

Vi vet også at bedrifter som har en sterk fagforeningen som samarbeider godt med ledelsen i bedriften, har en større forutsetningen for å lykkes. En sterk fagbevegelse er i så måte en ressurs og ikke et hinder i jakten på suksess.

Derfor vil vi

Doble fagforeningsfradraget til 7700 kroner i løpet av neste stortingsperiode.

Fjerne hindre mot organisering ved å avskaffe usikre ansettelseskontrakter og regulere bemanningsbransjen strengere.

Styrke retten til hele og faste stillinger - Sikre de ansattes medbestemmelsesrettigheter.

Starte et arbeid med sikte på at sentrale ILO-konvensjoner skal tas inn i menneskerettsloven.

Tydeliggjøre arbeidsgiver-, arbeidstaker- og tariffavtalebegrepet for å bekjempe omgåelser.

Dette står LO og Arbeiderpartiet sammen om. Vi trenger et regjeringsskifte, både fordi det vil tjene vanlige arbeidsfolk, staten, og ikke minst våre arbeidsgivere.

Asbjørn Dypdahl

Samarbeidskomiteen

LO/Ap i Levanger